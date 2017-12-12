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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вадим Евсеев: "Ницца" - хорошая и играющая команда
Ветеран "Локомотива" Вадим Евсеев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Клуб из Москвы сыграет с французской "Ниццей".
"Ницца" — команда непростая. Они завершили последний чемпионат Франции на третьем месте, у них сейчас очень хороший швейцарский тренер, и футболисты постоянно растут и переходят в более сильные команды.
В этом году у них не все складывается в чемпионате, но был тяжелый квалификационный матч в Лиге чемпионов, и им пришлось трудно.
Но соперник очень хороший, команда играющая. Рассчитываю на достойное выступление нашего "Локомотива", - цитирует Евсеева "Газета.ру".
"Ницца" — команда непростая. Они завершили последний чемпионат Франции на третьем месте, у них сейчас очень хороший швейцарский тренер, и футболисты постоянно растут и переходят в более сильные команды.
В этом году у них не все складывается в чемпионате, но был тяжелый квалификационный матч в Лиге чемпионов, и им пришлось трудно.
Но соперник очень хороший, команда играющая. Рассчитываю на достойное выступление нашего "Локомотива", - цитирует Евсеева "Газета.ру".
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