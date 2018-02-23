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Анатолий Мещеряков: будет интересно сыграть с "Атлетико"

"Локомотиву" будет интересно сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с таким сильным соперником, как мадридский "Атлетико", заявил председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

"Нормальная жеребьевка, съездим в Мадрид. Сильный, интересный соперник, думаю, что и болельщикам будет очень интересно. И нам будет интересно сыграть с таким сильным соперником, есть к чему готовиться. На этой стадии, по сути, уже слабых соперников нет, так что будем ждать матчей", - цитирует Мещерякова РИА Новости.
Теги: Мещеряков Локомотив Атлетико
Вчера, 23:15
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