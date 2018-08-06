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"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс"

"Уфа" в раунде плей-офф может встретиться с победителем пары "Рейнджерс"/"Марибор".

Но для этого башкирскому клубу вначале нужно пройти "Прогресс" из люксембурга, матч с которым состоится 14 августа.
Теги: УФА Рейнджерс Марибор
Сегодня, 14:59
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7
(1)
№7 Написал: Егор Фолости (Сегодня, 17:12) #
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online

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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:30) #
  • 0
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Да ладно, Рейнджерс лишь на 3 месте в Шотландии.
Не такая уж сильная команда, на данный момент.

ЗЫ: в последней игре сезона они с Хибернианом 5:5 сыграли:)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 16:04) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
"Прогресс" скорее всего Уфа пройдёт - но Рейнджерс их уничтожит., дело до группы не дойдёт.


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В теории Прогресс может быть сильнее сборной Люксембурга,так как там могут легионеры быть.Но по факту должны проходить


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 15:19) #
  • +3
  •  (5)
online

Уфа должна пройти Пргресс,и из пары Рейнджерс-Марибор уфимцы будут фаворитом,главное чтобы хватило сил играть на два фронта.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:13) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот и -1 походу. Хотя Аршавин вон смог Алкмар остановить, когда никто на них не ставил. Все может быть. Но игру конечно показывают такую, что и команду из Люксембурга могут пройти с большим скрипом...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:09) #
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Значит Уфе группа не светит
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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