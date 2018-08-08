Люксембургский "Прогресс" примет "Уфу" 16 августа на резервном стадионе

"Прогрес" примет "Уфу" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы не на стадионе "Жози Бартель", как было запланировано изначально, а на резервной арене – "Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже".Встреча пройдет 16 августа и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому)."Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже" вмещает 1800 зрителей.