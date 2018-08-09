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Официальный сайт "Зенита" покажет игру с минским "Динамо"

Болельщики смогут увидеть игру 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом".

Встреча будет транслироваться на официальном сайте петербургского клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо Минск Зенит
Сегодня, 19:34
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№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Фонтанка
Вот и славно

трам-пам-пам...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и славно. Без нервотрёпки.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
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