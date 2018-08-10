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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лодыгин и Мевля долго не смогут забыть этот матч, а Шатов был лучшим из худших. Оценки игроков «Зенита»
Самый невероятный результат случился сегодня в Минске, где местное «Динамо» вчистую переиграла звездный «Зенит». Сергей Семак, возможно, недооценил белорусскую команду, взяв с собой резервный состав. За такие действия можно поплатиться выходом в следующий этап Лиги Европы. Rusfotball.info - об игровых действиях футболистов «Зенита».
Лодыгин - 1.0. Самый обсуждаемый человек вечера - Юрий Лодыгин. Вратарь, который еще пару лет назад считался конкурентом Акинфеева в сборной, сейчас переживает не самые лучшие времена. Сергей Семак устроил в Минске небольшую ротацию состава, о чем, видимо, пожалел.
Об этом матче Юрий долго не сможет забыть: четыре удара в створ от «Динамо» сложились в четыре пропущенных мяча. Три гола Лодыгин пропустил в ближний угол. В итоге, ни одного спасения за матч. Эта встреча ещё раз доказала петербуржцам, что Лунев - вратарь номер один. Увы, Юрий сегодня получает унизительно низкий балл за игру.
Анюков - 2.0. Возрастной защитник «Зенита» нерасторопно действовал при втором голе соперника, чем создал неразбериху в собственной штрафной. Немного лучше Анюков поддерживал атаки собственной команды. С переменным успехом уходил от Швецова и простреливал в штрафную. Правда, большая часть передач оставалась безадресной.
Иванович - 2.0. Если команда проигрывает с разгромным счетом 0:4, то в игре её защиты нельзя искать положительные стороны. Иванович виноват в четвертом пропущенном: Бранислав не накрыл Николича, который довел счет до неприлично крупного. Единственная возможность серба помочь команде была на 58-минуте: Кузяев здорово подал на линию вратарской площади, где находился Иванович, но мяч отлетел как от бревна.
Мевля - 1.0. Футболисты минского «Динамо» с издевательской легкостью обыгрывали центрального защитника российского клуба. Миха постоянно проигрывал борьбу в воздухе, что привело к третьему забитому Галовича. В эпизоде с четвертым голом Мевля на секунду спутал свои ворота с чужими, развернувшись к бьющему игроку спиной. К сожалению, Мевля на ровне с Лодыгиным - антигерои встречи.
Набиуллин - 1.5. Действия крайнего защитника в этой игре оценить было сложно. Эльмир не допустил явных ошибок, из-за которых «Зенит» мог пропустить. Набиуллин неплохо взаимодействовал с партнерами в отдельно взятых эпизодах. И желание подключаться в атаку у него присутствует, но одного желания пока мало.
Эрнани - 2.0. Полузащитник занял позицию центрального правого хавбека на поле. Семак, возможно, планировал вписать в обязанности Эрнани должность диспетчера, но бразилец справился со своей работой намного хуже, чем тот же Нобоа, выполняющий в РПЛ схожие функции.
Краневиттер - 1.5. Матиас Краневиттер ушел с поля на 81 минуте встречи, когда игра уже была проиграна. Слабый удар на 11 минуте, в принципе, единственной действие в активе футболиста за это время. Не привез - уже хорошо.
Кузяев - 2.5. Далер активно шел подавать заработанные угловые, некоторые из которых доходили до цели. Несколько раз пытался накрутить Шитова, получалось с переменным успехом. К сожалению, в активе «Зенита» ни одного мяча, поэтому о высокой оценке речи быть не может.
Шатов - 3.5. Единственное светлое пятно в петербуржском клубе игры Олега Шатова, который раз за разом пытался найти ключ к воротам соперника. Олег опасно бил со штрафного, здорово навешивал на Оздоева, даже бил головой, выигрывая борьбу у высокорослых защитников, при не самом высоком росте. Шатов - лучший в составе «Зенита» во втором матче подряд, правда сегодня на результате это никак не сказалось.
Ригони - 1.5. Аргентинец в начале встречи бодро ворвался в штрафную и простреливал во вратарскую, голкипер «Динамо» Галович выбил мяч с ноги у соперника. Этим единственным эпизодом и отметился Ригони. Семаку это не понравилось, поэтому вторые 45 минут для футболиста проходили уже на лавке запасных.
Дриусси - 1.5. Ещё один аргентинский футболист, замененный сразу после первого тайма. Дриусси помог Бегунову заработать желтую карточку. Игрок белорусского клуба на фланге ударил петербуржца по ногам. В атаке аргентинец не создал ничего, замена была очень заслуженной.
Ерохин - 2.0, Заболотный - 1.5, Оздоев - б.о. Семак принялся спасать «Зенит» сразу после перерыва, сменив аргентинцев на россиян. Во втором тайме «Зенит» владел мячом 61% игрового времени, в чем немалая заслуга именно Ерохина. Российский клуб контролировал игру, но практически не создавал моменты. Заболотный запомнился тем, что не успел на прострел Кузяева, а также тем, что выиграл верховое единоборство, после чего едва не снёс Далера. Оздоев имел немного времени на спасение Отечества, поэтому имеет счастье остаться без оценки.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Лодыгин - 1.0. Самый обсуждаемый человек вечера - Юрий Лодыгин. Вратарь, который еще пару лет назад считался конкурентом Акинфеева в сборной, сейчас переживает не самые лучшие времена. Сергей Семак устроил в Минске небольшую ротацию состава, о чем, видимо, пожалел.
Об этом матче Юрий долго не сможет забыть: четыре удара в створ от «Динамо» сложились в четыре пропущенных мяча. Три гола Лодыгин пропустил в ближний угол. В итоге, ни одного спасения за матч. Эта встреча ещё раз доказала петербуржцам, что Лунев - вратарь номер один. Увы, Юрий сегодня получает унизительно низкий балл за игру.
Анюков - 2.0. Возрастной защитник «Зенита» нерасторопно действовал при втором голе соперника, чем создал неразбериху в собственной штрафной. Немного лучше Анюков поддерживал атаки собственной команды. С переменным успехом уходил от Швецова и простреливал в штрафную. Правда, большая часть передач оставалась безадресной.
Иванович - 2.0. Если команда проигрывает с разгромным счетом 0:4, то в игре её защиты нельзя искать положительные стороны. Иванович виноват в четвертом пропущенном: Бранислав не накрыл Николича, который довел счет до неприлично крупного. Единственная возможность серба помочь команде была на 58-минуте: Кузяев здорово подал на линию вратарской площади, где находился Иванович, но мяч отлетел как от бревна.
Мевля - 1.0. Футболисты минского «Динамо» с издевательской легкостью обыгрывали центрального защитника российского клуба. Миха постоянно проигрывал борьбу в воздухе, что привело к третьему забитому Галовича. В эпизоде с четвертым голом Мевля на секунду спутал свои ворота с чужими, развернувшись к бьющему игроку спиной. К сожалению, Мевля на ровне с Лодыгиным - антигерои встречи.
Набиуллин - 1.5. Действия крайнего защитника в этой игре оценить было сложно. Эльмир не допустил явных ошибок, из-за которых «Зенит» мог пропустить. Набиуллин неплохо взаимодействовал с партнерами в отдельно взятых эпизодах. И желание подключаться в атаку у него присутствует, но одного желания пока мало.
Эрнани - 2.0. Полузащитник занял позицию центрального правого хавбека на поле. Семак, возможно, планировал вписать в обязанности Эрнани должность диспетчера, но бразилец справился со своей работой намного хуже, чем тот же Нобоа, выполняющий в РПЛ схожие функции.
Краневиттер - 1.5. Матиас Краневиттер ушел с поля на 81 минуте встречи, когда игра уже была проиграна. Слабый удар на 11 минуте, в принципе, единственной действие в активе футболиста за это время. Не привез - уже хорошо.
Кузяев - 2.5. Далер активно шел подавать заработанные угловые, некоторые из которых доходили до цели. Несколько раз пытался накрутить Шитова, получалось с переменным успехом. К сожалению, в активе «Зенита» ни одного мяча, поэтому о высокой оценке речи быть не может.
Шатов - 3.5. Единственное светлое пятно в петербуржском клубе игры Олега Шатова, который раз за разом пытался найти ключ к воротам соперника. Олег опасно бил со штрафного, здорово навешивал на Оздоева, даже бил головой, выигрывая борьбу у высокорослых защитников, при не самом высоком росте. Шатов - лучший в составе «Зенита» во втором матче подряд, правда сегодня на результате это никак не сказалось.
Ригони - 1.5. Аргентинец в начале встречи бодро ворвался в штрафную и простреливал во вратарскую, голкипер «Динамо» Галович выбил мяч с ноги у соперника. Этим единственным эпизодом и отметился Ригони. Семаку это не понравилось, поэтому вторые 45 минут для футболиста проходили уже на лавке запасных.
Дриусси - 1.5. Ещё один аргентинский футболист, замененный сразу после первого тайма. Дриусси помог Бегунову заработать желтую карточку. Игрок белорусского клуба на фланге ударил петербуржца по ногам. В атаке аргентинец не создал ничего, замена была очень заслуженной.
Ерохин - 2.0, Заболотный - 1.5, Оздоев - б.о. Семак принялся спасать «Зенит» сразу после перерыва, сменив аргентинцев на россиян. Во втором тайме «Зенит» владел мячом 61% игрового времени, в чем немалая заслуга именно Ерохина. Российский клуб контролировал игру, но практически не создавал моменты. Заболотный запомнился тем, что не успел на прострел Кузяева, а также тем, что выиграл верховое единоборство, после чего едва не снёс Далера. Оздоев имел немного времени на спасение Отечества, поэтому имеет счастье остаться без оценки.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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