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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Игорь Шитов: не знаю, была ли недооценка со стороны "Зенита"
Защитник минского "Динамо" Игорь Шитов прокомментировал крупную победу над "Зенитом" со счётом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
"Спасибо болельщикам, было классно играть. Порадовали их результатом. Во втором тайме было давление, но мы играли на удержание счёта. Тренер просил оказывать постоянное давление, не давать дышать. После матча пошёл обниматься к друзьям, отцу на трибуну, к семье.
Не знаю, была ли недооценка со стороны "Зенита". Это их проблемы. Мы сыграли от своей игры, от борьбы. Не знаю, был ли ещё такой матч в карьере. Но зачем жить прошлым? Надо быть настоящим. Сейчас нам на руку, что ответный матч пройдёт без зрителей", - цитирует Шитова "Чемпионат.сом".
"Спасибо болельщикам, было классно играть. Порадовали их результатом. Во втором тайме было давление, но мы играли на удержание счёта. Тренер просил оказывать постоянное давление, не давать дышать. После матча пошёл обниматься к друзьям, отцу на трибуну, к семье.
Не знаю, была ли недооценка со стороны "Зенита". Это их проблемы. Мы сыграли от своей игры, от борьбы. Не знаю, был ли ещё такой матч в карьере. Но зачем жить прошлым? Надо быть настоящим. Сейчас нам на руку, что ответный матч пройдёт без зрителей", - цитирует Шитова "Чемпионат.сом".
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