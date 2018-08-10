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Игорь Шитов: не знаю, была ли недооценка со стороны "Зенита"

Защитник минского "Динамо" Игорь Шитов прокомментировал крупную победу над "Зенитом" со счётом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Спасибо болельщикам, было классно играть. Порадовали их результатом. Во втором тайме было давление, но мы играли на удержание счёта. Тренер просил оказывать постоянное давление, не давать дышать. После матча пошёл обниматься к друзьям, отцу на трибуну, к семье.

Не знаю, была ли недооценка со стороны "Зенита". Это их проблемы. Мы сыграли от своей игры, от борьбы. Не знаю, был ли ещё такой матч в карьере. Но зачем жить прошлым? Надо быть настоящим. Сейчас нам на руку, что ответный матч пройдёт без зрителей", - цитирует Шитова "Чемпионат.сом".
Теги: Динамо Минск Зенит
Сегодня, 07:37
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:00) #
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online

Цибуля подметал пол в горнице кота. Я попрошу не делать глубоких выводов из случайностей! Да, сэр-конечно. Кот стоял с огнеметом и парой гранат - тщательней подметай бульбаш, иначе.. Огонь уже зажегся , от ткнул раба пулеметом-тщательнее подметай в горнице кота!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 07:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да не было никакой недооценки.они как на последний бой вышли,играли на пределе своих сил и возможностей,но...класс есть класс.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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