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Артем Дзюба: Минск уже уверовал в свой проход, но мы дадим бой на "Петровском"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы с минским "Динамо".

"Не знаю насчет нашего прохода, но мы повоюем – это точно. "Динамо" – молодцы, для нас это была определенная пощечина.

Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на стадионе было много болельщиков. Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане придется немного сложнее.

Знаете, мне не понравился фон: соперник как-то очень уверен в своем проходе. Понятно, что 4:0 – это заявка весомая, но мы повоюем. Дадим бой на "Петровском", - цитирует Дзюбу пресс-служба "Зенита".
Теги: Дзюба Зенит Динамо Минск
Сегодня, 08:26
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 10:17) #
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Страшилки от Зенита для динамовцев (перевод с языка Дзюбы):
-Динамо нам - пощечину, а мы их - ногами, ногами, ногами…
-В «тихом омуте» (болельщиков то не будет! ) черти ( зенитовцы) водятся…
-А кругом тишина и зенитовцы с косами стоят!…
-Команда Динамо «уверена в своем проходе», вот мы им туда, в проход, и напихаем пять штук!
-Мы дадим бой, мы повоюем – зенитки, к бою!
)))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:06) #
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победит Зенит, но пройдет думаю все же Динамо


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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