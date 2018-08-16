Дожали «Домжале», выстояли в Люксембурге: «Уфа» не радует игрой, но нравится характером

Игроки "Уфы" после матча в Люксембурге

«Уфа» преодолела третий раунд квалификации Лиги Европы, справившись с люксембургским прогрессом. Во второй раз в еврокубках судьба уфимцев решилась на последних минутах. Пока клуб из Башкирии совсем не впечатляет, изрядно мучаясь с футбольными «карликами», но своё дело делает исправно.– об очередном испытании уфимцев.Дебют «Уфы» в еврокубках явно запомнится болельщикам. Пока уфимцам никак не достанется в соперники большой клуб. Но, похоже, что к этому футболисты команды ещё и не готовы. «Уфа» терпит и мучается в квалификации Лиги Европы, соперничая с клубами, названия которых вряд ли что-то скажут среднестатистическими болельщиками. Тем не менее, критиковать подопечных Сергея Томарова не стоит, результат ведь есть!Наверное, от «Уфы» можно было ждать большего. Понятно, что уфимцев с их возможностями не стоит сравнивать с клубами первой пятёрки РПЛ. Да и в Лиге Европы они оказались случайно на банкротстве «Тосно». Но неужели подопечные Томарова не могут сыграть поярче и интереснее? Неужели уровень «Уфы» настолько близок к уровню люксембургского «Прогресса», который даже не является чемпионом своей крошечной страны?Смотреть матчи «Уфы» в Лиге Европы – тяжёлое занятие. Изначально планировалось, что по итогам матча с «Прогрессом» нам удастся подготовить анализ игры клуба из Башкирии. Но пока анализировать здесь толком нечего. «Уфа» явно находится в стадии становления. К тому же, клуб ещё и покинул Кехинде Фатаи, поэтому Томарову и вовсе пришлось активно экспериментировать с линией атаки.Вряд ли уфимцы перед поездкой в Люксембург думали о том, что им придётся забивать в гостях. Для выхода в следующий раунд нужно было лишь сохранить преимущество в один мяч, добытое неделю назад. Однако все планы уфимцев нарушились уже в самом дебюте встречи, когда Аликин срезал мяч в собственные ворота.Удивительно, но «Уфа» оказалась совершенно не готова к изменившимся раскладам. Комбинационной игры у команды из Башкирии пока нет. Если при Сергее Семаке в «Уфе» каждый игрок знал свой маневр, то сейчас всё напоминает неорганизованный хаос. Безусловно, в команде есть яркие игроки, чего стоит один Иван Пауревич, который вытащил «Уфу» в плей-офф квалификации? Но до сих пор так и непонятно, что представляет собой команда под руководством нового тренера.Слаю нужен был ФатайВелик соблазн связать неудачную игру «Уфы» в первом тайме с отсутствием на поле Фатайя. Без своего соотечественника Слаю явно было неуютно. Нигериец неоднократно оказывался с мячом у чужой штрафной, но вариантов для дальнейшего продолжения атаки не было. Основные моменты гостей возникали после стандартов или ошибок соперника, которых было предостаточно. Хозяева гостеприимно теряли мяч перед своей штрафной, а также подарили гостям несколько перспективных стандартов.При этом вызывала удивление явная скромность уфимцев. В атаку гости отправляли всего несколько игроков, будто счёт вполне устраивал российский клуб. Оставалось надеяться лишь на озарение кого-то из лидеров.Вообще, в новом сезоне игру «Уфы» нельзя назвать провальной. Но по сравнению с прошлым сезоном есть важное изменение: теперь клуб из Башкортостана играет куда менее надёжно в обороне. С голами проблемы у «Уфы» были и при Семаке, но тогда уфимцы пропускали гораздо реже. В трёх последних матчах уфимцы во всех турнирах пропустили четыре гола. Конечно, многовато, учитывая уровень соперников («Прогресс» и «Краснодар»).Проблемы в обороне наглядно продемонстрировал второй тайм в Люксембурге. Сложно вспомнить, когда «Уфа» дарила столько голевых моментов соперникам. Да и второй мяч в ворота гостей – повод серьёзно задуматься. Алмейда, бивший головой, оказался совершенно один в районе вратарской. При этом помимо него в штрафной «Уфы» находился лишь ещё один одноклубник. То есть, защитникам «Уфы» нужно было лишь сдержать двух игроков, с чем они не справились!Иван Пауревич отыграл за «Уфу» два сезона, после чего перебрался в Англию в «Хаддерсфилд». Но там у хорвата не пошло: он вышел на поле за весь сезон лишь однажды. Возвращение хавбека в «Уфу» было явно кстати, в России он вновь перезапустил карьеру.Сейчас Пауревич является одним из лидеров «Уфы». В новом сезоне он пропустил лишь один матч – первую игру с «Прогрессом». Пауревич превращается в Златана Ибрагимовича для «Уфы». При аналогичных антропометрических данных аналогия напрашивается сразу, пусть речь и идёт об игроках разного амплуа. По крайней мере, в ответном матче с «Прогрессом» Пауревич проявил себя во всей красе. Он не только оформил дубль, но ещё и забивал эффектно, пусть и не обошлось без ошибок соперника.Первый гол Пауревича стал следствием неразберихи во вратарской «Прогресса» и опрометчивого выхода из ворот голкипера. Второй мяч хорват забил после того, как хозяева заигрались в концовке и пропустили контратаку, которую более серьёзный клуб не должен был позволить провести в принципе. Впрочем, это не отменяет заслуги Пауревича, явного MVP матча.По итогам двух раундов квалификации Лиги Европы уфимцы заслуживают самых лестных слов за характер. Очевидно, что команда испытывает серьёзные проблемы с организацией игры, но с характером у подопечных Томарова всё в порядке. Голы на последних минутах в матчах с «Домжале» и «Прогрессом» - высший пилотаж от уфимцев. Прибавим сюда ещё и дубль Ванека в концовке матча с «Анжи», а также нереализованный пенальти в компенсированное время в игре с «Локомотивом».Похоже, что Томаров нашёл нужные слова для своих подопечных. Пока «Уфа» компенсирует недостаток класса старанием и характером, но хватит ли этого для выхода в групповой этап Лиги Европы, пока сказать сложно. По крайней мере, «Уфа» не будет явным аутсайдером, кто бы там ни достался российским футболистам в следующей стадии.Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург)Аликин, 3 (авто.), де Алмейда, 72 - Пауревич, 51, 90+4Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл (Фогель, 89), Гоброн, Марвин (Торрес, 71), Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Пауревич, Недельчару (Тумасян, 82), Игбун (Кротов, 80), Табидзе, Обляков.Пауревич, 21, О. Тилл, 41