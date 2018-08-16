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Дожали «Домжале», выстояли в Люксембурге: «Уфа» не радует игрой, но нравится характером
«Уфа» преодолела третий раунд квалификации Лиги Европы, справившись с люксембургским прогрессом. Во второй раз в еврокубках судьба уфимцев решилась на последних минутах. Пока клуб из Башкирии совсем не впечатляет, изрядно мучаясь с футбольными «карликами», но своё дело делает исправно. Rusfootball.info – об очередном испытании уфимцев.
Дебют «Уфы» в еврокубках явно запомнится болельщикам. Пока уфимцам никак не достанется в соперники большой клуб. Но, похоже, что к этому футболисты команды ещё и не готовы. «Уфа» терпит и мучается в квалификации Лиги Европы, соперничая с клубами, названия которых вряд ли что-то скажут среднестатистическими болельщиками. Тем не менее, критиковать подопечных Сергея Томарова не стоит, результат ведь есть!
Наверное, от «Уфы» можно было ждать большего. Понятно, что уфимцев с их возможностями не стоит сравнивать с клубами первой пятёрки РПЛ. Да и в Лиге Европы они оказались случайно на банкротстве «Тосно». Но неужели подопечные Томарова не могут сыграть поярче и интереснее? Неужели уровень «Уфы» настолько близок к уровню люксембургского «Прогресса», который даже не является чемпионом своей крошечной страны?
Без рисунка и игры
Смотреть матчи «Уфы» в Лиге Европы – тяжёлое занятие. Изначально планировалось, что по итогам матча с «Прогрессом» нам удастся подготовить анализ игры клуба из Башкирии. Но пока анализировать здесь толком нечего. «Уфа» явно находится в стадии становления. К тому же, клуб ещё и покинул Кехинде Фатаи, поэтому Томарову и вовсе пришлось активно экспериментировать с линией атаки.
Вряд ли уфимцы перед поездкой в Люксембург думали о том, что им придётся забивать в гостях. Для выхода в следующий раунд нужно было лишь сохранить преимущество в один мяч, добытое неделю назад. Однако все планы уфимцев нарушились уже в самом дебюте встречи, когда Аликин срезал мяч в собственные ворота.
Удивительно, но «Уфа» оказалась совершенно не готова к изменившимся раскладам. Комбинационной игры у команды из Башкирии пока нет. Если при Сергее Семаке в «Уфе» каждый игрок знал свой маневр, то сейчас всё напоминает неорганизованный хаос. Безусловно, в команде есть яркие игроки, чего стоит один Иван Пауревич, который вытащил «Уфу» в плей-офф квалификации? Но до сих пор так и непонятно, что представляет собой команда под руководством нового тренера.
Слаю нужен был Фатай
Велик соблазн связать неудачную игру «Уфы» в первом тайме с отсутствием на поле Фатайя. Без своего соотечественника Слаю явно было неуютно. Нигериец неоднократно оказывался с мячом у чужой штрафной, но вариантов для дальнейшего продолжения атаки не было. Основные моменты гостей возникали после стандартов или ошибок соперника, которых было предостаточно. Хозяева гостеприимно теряли мяч перед своей штрафной, а также подарили гостям несколько перспективных стандартов.
При этом вызывала удивление явная скромность уфимцев. В атаку гости отправляли всего несколько игроков, будто счёт вполне устраивал российский клуб. Оставалось надеяться лишь на озарение кого-то из лидеров.
Вообще, в новом сезоне игру «Уфы» нельзя назвать провальной. Но по сравнению с прошлым сезоном есть важное изменение: теперь клуб из Башкортостана играет куда менее надёжно в обороне. С голами проблемы у «Уфы» были и при Семаке, но тогда уфимцы пропускали гораздо реже. В трёх последних матчах уфимцы во всех турнирах пропустили четыре гола. Конечно, многовато, учитывая уровень соперников («Прогресс» и «Краснодар»).
Проблемы в обороне наглядно продемонстрировал второй тайм в Люксембурге. Сложно вспомнить, когда «Уфа» дарила столько голевых моментов соперникам. Да и второй мяч в ворота гостей – повод серьёзно задуматься. Алмейда, бивший головой, оказался совершенно один в районе вратарской. При этом помимо него в штрафной «Уфы» находился лишь ещё один одноклубник. То есть, защитникам «Уфы» нужно было лишь сдержать двух игроков, с чем они не справились!
Уфимский Ибрагимович
Иван Пауревич отыграл за «Уфу» два сезона, после чего перебрался в Англию в «Хаддерсфилд». Но там у хорвата не пошло: он вышел на поле за весь сезон лишь однажды. Возвращение хавбека в «Уфу» было явно кстати, в России он вновь перезапустил карьеру.
Сейчас Пауревич является одним из лидеров «Уфы». В новом сезоне он пропустил лишь один матч – первую игру с «Прогрессом». Пауревич превращается в Златана Ибрагимовича для «Уфы». При аналогичных антропометрических данных аналогия напрашивается сразу, пусть речь и идёт об игроках разного амплуа. По крайней мере, в ответном матче с «Прогрессом» Пауревич проявил себя во всей красе. Он не только оформил дубль, но ещё и забивал эффектно, пусть и не обошлось без ошибок соперника.
Первый гол Пауревича стал следствием неразберихи во вратарской «Прогресса» и опрометчивого выхода из ворот голкипера. Второй мяч хорват забил после того, как хозяева заигрались в концовке и пропустили контратаку, которую более серьёзный клуб не должен был позволить провести в принципе. Впрочем, это не отменяет заслуги Пауревича, явного MVP матча.
На характере
По итогам двух раундов квалификации Лиги Европы уфимцы заслуживают самых лестных слов за характер. Очевидно, что команда испытывает серьёзные проблемы с организацией игры, но с характером у подопечных Томарова всё в порядке. Голы на последних минутах в матчах с «Домжале» и «Прогрессом» - высший пилотаж от уфимцев. Прибавим сюда ещё и дубль Ванека в концовке матча с «Анжи», а также нереализованный пенальти в компенсированное время в игре с «Локомотивом».
Похоже, что Томаров нашёл нужные слова для своих подопечных. Пока «Уфа» компенсирует недостаток класса старанием и характером, но хватит ли этого для выхода в групповой этап Лиги Европы, пока сказать сложно. По крайней мере, «Уфа» не будет явным аутсайдером, кто бы там ни достался российским футболистам в следующей стадии.
Лига Европы
Матч 1 - 1:2
Стадион: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург)
"Прогресс" Нидеркорн – "Уфа" 2:2
Гол: Аликин, 3 (авто.), де Алмейда, 72 - Пауревич, 51, 90+4
"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл (Фогель, 89), Гоброн, Марвин (Торрес, 71), Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Пауревич, Недельчару (Тумасян, 82), Игбун (Кротов, 80), Табидзе, Обляков.
Предупреждения: Пауревич, 21, О. Тилл, 41
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Дебют «Уфы» в еврокубках явно запомнится болельщикам. Пока уфимцам никак не достанется в соперники большой клуб. Но, похоже, что к этому футболисты команды ещё и не готовы. «Уфа» терпит и мучается в квалификации Лиги Европы, соперничая с клубами, названия которых вряд ли что-то скажут среднестатистическими болельщиками. Тем не менее, критиковать подопечных Сергея Томарова не стоит, результат ведь есть!
Наверное, от «Уфы» можно было ждать большего. Понятно, что уфимцев с их возможностями не стоит сравнивать с клубами первой пятёрки РПЛ. Да и в Лиге Европы они оказались случайно на банкротстве «Тосно». Но неужели подопечные Томарова не могут сыграть поярче и интереснее? Неужели уровень «Уфы» настолько близок к уровню люксембургского «Прогресса», который даже не является чемпионом своей крошечной страны?
Без рисунка и игры
Смотреть матчи «Уфы» в Лиге Европы – тяжёлое занятие. Изначально планировалось, что по итогам матча с «Прогрессом» нам удастся подготовить анализ игры клуба из Башкирии. Но пока анализировать здесь толком нечего. «Уфа» явно находится в стадии становления. К тому же, клуб ещё и покинул Кехинде Фатаи, поэтому Томарову и вовсе пришлось активно экспериментировать с линией атаки.
Вряд ли уфимцы перед поездкой в Люксембург думали о том, что им придётся забивать в гостях. Для выхода в следующий раунд нужно было лишь сохранить преимущество в один мяч, добытое неделю назад. Однако все планы уфимцев нарушились уже в самом дебюте встречи, когда Аликин срезал мяч в собственные ворота.
Удивительно, но «Уфа» оказалась совершенно не готова к изменившимся раскладам. Комбинационной игры у команды из Башкирии пока нет. Если при Сергее Семаке в «Уфе» каждый игрок знал свой маневр, то сейчас всё напоминает неорганизованный хаос. Безусловно, в команде есть яркие игроки, чего стоит один Иван Пауревич, который вытащил «Уфу» в плей-офф квалификации? Но до сих пор так и непонятно, что представляет собой команда под руководством нового тренера.
Слаю нужен был Фатай
Велик соблазн связать неудачную игру «Уфы» в первом тайме с отсутствием на поле Фатайя. Без своего соотечественника Слаю явно было неуютно. Нигериец неоднократно оказывался с мячом у чужой штрафной, но вариантов для дальнейшего продолжения атаки не было. Основные моменты гостей возникали после стандартов или ошибок соперника, которых было предостаточно. Хозяева гостеприимно теряли мяч перед своей штрафной, а также подарили гостям несколько перспективных стандартов.
При этом вызывала удивление явная скромность уфимцев. В атаку гости отправляли всего несколько игроков, будто счёт вполне устраивал российский клуб. Оставалось надеяться лишь на озарение кого-то из лидеров.
Вообще, в новом сезоне игру «Уфы» нельзя назвать провальной. Но по сравнению с прошлым сезоном есть важное изменение: теперь клуб из Башкортостана играет куда менее надёжно в обороне. С голами проблемы у «Уфы» были и при Семаке, но тогда уфимцы пропускали гораздо реже. В трёх последних матчах уфимцы во всех турнирах пропустили четыре гола. Конечно, многовато, учитывая уровень соперников («Прогресс» и «Краснодар»).
Проблемы в обороне наглядно продемонстрировал второй тайм в Люксембурге. Сложно вспомнить, когда «Уфа» дарила столько голевых моментов соперникам. Да и второй мяч в ворота гостей – повод серьёзно задуматься. Алмейда, бивший головой, оказался совершенно один в районе вратарской. При этом помимо него в штрафной «Уфы» находился лишь ещё один одноклубник. То есть, защитникам «Уфы» нужно было лишь сдержать двух игроков, с чем они не справились!
Уфимский Ибрагимович
Иван Пауревич отыграл за «Уфу» два сезона, после чего перебрался в Англию в «Хаддерсфилд». Но там у хорвата не пошло: он вышел на поле за весь сезон лишь однажды. Возвращение хавбека в «Уфу» было явно кстати, в России он вновь перезапустил карьеру.
Игроки "Уфы" после матча в Люксембурге
Сейчас Пауревич является одним из лидеров «Уфы». В новом сезоне он пропустил лишь один матч – первую игру с «Прогрессом». Пауревич превращается в Златана Ибрагимовича для «Уфы». При аналогичных антропометрических данных аналогия напрашивается сразу, пусть речь и идёт об игроках разного амплуа. По крайней мере, в ответном матче с «Прогрессом» Пауревич проявил себя во всей красе. Он не только оформил дубль, но ещё и забивал эффектно, пусть и не обошлось без ошибок соперника.
Первый гол Пауревича стал следствием неразберихи во вратарской «Прогресса» и опрометчивого выхода из ворот голкипера. Второй мяч хорват забил после того, как хозяева заигрались в концовке и пропустили контратаку, которую более серьёзный клуб не должен был позволить провести в принципе. Впрочем, это не отменяет заслуги Пауревича, явного MVP матча.
На характере
По итогам двух раундов квалификации Лиги Европы уфимцы заслуживают самых лестных слов за характер. Очевидно, что команда испытывает серьёзные проблемы с организацией игры, но с характером у подопечных Томарова всё в порядке. Голы на последних минутах в матчах с «Домжале» и «Прогрессом» - высший пилотаж от уфимцев. Прибавим сюда ещё и дубль Ванека в концовке матча с «Анжи», а также нереализованный пенальти в компенсированное время в игре с «Локомотивом».
Похоже, что Томаров нашёл нужные слова для своих подопечных. Пока «Уфа» компенсирует недостаток класса старанием и характером, но хватит ли этого для выхода в групповой этап Лиги Европы, пока сказать сложно. По крайней мере, «Уфа» не будет явным аутсайдером, кто бы там ни достался российским футболистам в следующей стадии.
Лига Европы
Матч 1 - 1:2
Стадион: Стад Мунисипал (Дифферданж, Люксембург)
"Прогресс" Нидеркорн – "Уфа" 2:2
Гол: Аликин, 3 (авто.), де Алмейда, 72 - Пауревич, 51, 90+4
"Прогрес": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл (Фогель, 89), Гоброн, Марвин (Торрес, 71), Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп (Ванек, 46), Живоглядов, Пауревич, Недельчару (Тумасян, 82), Игбун (Кротов, 80), Табидзе, Обляков.
Предупреждения: Пауревич, 21, О. Тилл, 41
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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