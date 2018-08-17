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Шамиль Газизов: вчерашний матч стоил мне множества нервных клеток

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал игру своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Прогрессом" (2:2).

"Вчерашний матч сжег мне много нервных клеток. Стоит признать, что "Прогресс" — очень хорошая команда. Сейчас есть тенденция: в маленьких странах вроде Исландии и Люксембурга появляются неплохие команды.

Нам противостоял очень серьёзный соперник, никаких шапкозакидательских настроений не было. И "Прогресс", и "Уфа" хотели пройти дальше. Для обеих команд это было важно

Нам повезло больше", - цитирует Газизова Чемпионат
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 14:14
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