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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Шамиль Газизов: вчерашний матч стоил мне множества нервных клеток
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал игру своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Прогрессом" (2:2).
"Вчерашний матч сжег мне много нервных клеток. Стоит признать, что "Прогресс" — очень хорошая команда. Сейчас есть тенденция: в маленьких странах вроде Исландии и Люксембурга появляются неплохие команды.
Нам противостоял очень серьёзный соперник, никаких шапкозакидательских настроений не было. И "Прогресс", и "Уфа" хотели пройти дальше. Для обеих команд это было важно
Нам повезло больше", - цитирует Газизова Чемпионат
"Вчерашний матч сжег мне много нервных клеток. Стоит признать, что "Прогресс" — очень хорошая команда. Сейчас есть тенденция: в маленьких странах вроде Исландии и Люксембурга появляются неплохие команды.
Нам противостоял очень серьёзный соперник, никаких шапкозакидательских настроений не было. И "Прогресс", и "Уфа" хотели пройти дальше. Для обеих команд это было важно
Нам повезло больше", - цитирует Газизова Чемпионат
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