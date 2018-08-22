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Почти все билеты на матч Россия - Чехия уже проданы

На товарищеском футбольном матче между сборными России и Чехии, который пройдет в Ростове-на-Дону, ожидается аншлаг, почти все билеты на игру уже проданы. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

Встреча состоится 10 сентября на стадионе "Ростов-Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира. Стадион вмещает более 40 тыс. человек.

"Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты уже продали", - сказал он.

Ранее сообщалось, что билеты на товарищеский матч продаются по цене от 500 до 900 рублей.

ТАСС
Теги: Сборная Чехии Сборная России
Сегодня, 20:13
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№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 20:21) #
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бОльшая часть их была просто роздана как обычно)
В свободной продаже не больше 40% билетов было)
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
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