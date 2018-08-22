Почти все билеты на матч Россия - Чехия уже проданы

На товарищеском футбольном матче между сборными России и Чехии, который пройдет в Ростове-на-Дону, ожидается аншлаг, почти все билеты на игру уже проданы. Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.Встреча состоится 10 сентября на стадионе "Ростов-Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира. Стадион вмещает более 40 тыс. человек."Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты уже продали", - сказал он.Ранее сообщалось, что билеты на товарищеский матч продаются по цене от 500 до 900 рублей.