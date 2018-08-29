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Дмитрий Кириченко перед игрой с "Рейнджерс": хочется, чтобы синтетика нам помогла

Тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко перед ответной игрой с шотландским "Рейнджерс" рассказал о том, что вряд ли искусственный газон станет решающим фактором встречи:

– Мы понимаем, что в ответной игре нам нужно забивать. Будем выходить на поле с этим настроем и надеемся, нам это удастся. Что касается синтетического покрытия нашего стадиона – конечно, хотелось бы, чтобы это хоть немного помогло нам. В Шотландии не привыкли играть на таких газонах, но не стоит ожидать, что это будет решающим фактором, – цитируют "Известия" Кириченко.

В первой встрече российский клуб уступил шотландскому со счетом 0:1.
Теги: Кириченко Уфа Рейнджерс
Сегодня, 10:21
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