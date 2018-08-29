Павел Аликин: надеюсь, болельщики нам помогут

Защитник "Уфы" Павел Аликин накануне ответной игры с шотландским "Рейнджерс" выразил надежду на болельщиков российского клуба:- Возможно это решающая игра этого сезона, нам нужно сконцентрироваться. Мы сделаем все для победы, сделаем все, чтобы пройти в групповой этап. Надеюсь, болельщики помогут нам завтра, все в наших ногах.- Естественно, хочется попробовать себя в групповом этапе Лиги Европы, поэтому ничего такого сказать не могу нового. Не только у меня, у всех футболистов положительные эмоции.фото: readfootball.com