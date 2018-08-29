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Павел Аликин: надеюсь, болельщики нам помогут

Павел Аликин: надеюсь, болельщики нам помогут

Защитник "Уфы" Павел Аликин накануне ответной игры с шотландским "Рейнджерс" выразил надежду на болельщиков российского клуба:

- Возможно это решающая игра этого сезона, нам нужно сконцентрироваться. Мы сделаем все для победы, сделаем все, чтобы пройти в групповой этап. Надеюсь, болельщики помогут нам завтра, все в наших ногах.

- Ты прошел этот путь от второго дивизиона к Лиге Европы вместе с командой. Какие у тебя ощущения от этого?

- Естественно, хочется попробовать себя в групповом этапе Лиги Европы, поэтому ничего такого сказать не могу нового. Не только у меня, у всех футболистов положительные эмоции.

Rusfootball.info

фото: readfootball.com
Теги: Уфа Рейнджерс Аликин
Сегодня, 11:07
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