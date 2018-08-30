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Люксембургский "Дюделанж" в обеих играх победил "Клуж" и впервые в истории страны вышел в группу ЛЕ

Люксембургский "Дюделанж" добился исторического достижения: впервые в истории представитель этой страны пробился в групповой этап еврокубка. После побед над косовской "Дритой" и польской "Легией" "Дюделанж" в обоих матчах превзошёл румынский "ЧФР Клуж" - 2:0 дома и 3:2 в гостях в ответном матче. Причём по ходу встречи люксембуржцы вели со счётом 3:0

"ЧФР Клуж" - "Дюделанж" - 2:3

Голы: Тамбе, 85, Омрани, 88 - Синани, 51, 54, Тюрпель, 78
Сегодня, 22:13
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№10 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 22:31) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: maradona72
А какой польский клуб они прошли?

в новости 3 предложения ведь всего...
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: Красный Ковбой Баку, Страна Огней (Сегодня, 22:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
вот это да! молодцы!


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Черенков Федор- ты в сердцах СССР , Тихонов-помним....
Регистрация: 24.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: maradona72
Цитата: ALI BABA
осовский и польский клуб обыграли

А какой польский клуб они прошли?

Легию как никак! Даже удивился.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:24) #
  • -2
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Цитата: ALI BABA
осовский и польский клуб обыграли

А какой польский клуб они прошли?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:24) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bk-sarmat
трепещи зенит,с такой игрой пенсии в защите,насуют вам даже люксембуржцы

Дома 8 им забьем. А вот Спартачок, увы, традиционно по нулям confused
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 22:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
трепещи зенит,с такой игрой пенсии в защите,насуют вам даже люксембуржцы smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:21) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Косовский и польский клуб обыграли . Мелочь,а приятно!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Ziggy
Вот, вот это паровозик который смог. Эпичная не газовая стоимость всех игроков - 3,80 Млн € евро.

это 2 Динамо Минска как никак!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:17) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот, вот это паровозик который смог. Эпичная не газовая стоимость всех игроков - 3,80 Млн € евро.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
для них это национальный праздник. не меньше


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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