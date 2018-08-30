Люксембургский "Дюделанж" в обеих играх победил "Клуж" и впервые в истории страны вышел в группу ЛЕ

Люксембургский "Дюделанж" добился исторического достижения: впервые в истории представитель этой страны пробился в групповой этап еврокубка. После побед над косовской "Дритой" и польской "Легией" "Дюделанж" в обоих матчах превзошёл румынский "ЧФР Клуж" - 2:0 дома и 3:2 в гостях в ответном матче. Причём по ходу встречи люксембуржцы вели со счётом 3:0Тамбе, 85, Омрани, 88 - Синани, 51, 54, Тюрпель, 78