Ханни может пропустить игру против "Рапида"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что полузащитник команды Софьян Ханни может не сыграть в матче Лиги Европы против "Рапида"."Все ребята полностью готовы к игре.Некоторые вопросы есть только по Ханни, у которого мышечная усталость. Сегодняшняя тренировка покажет, будет ли он в заявке на матч", - сказал Каррера.