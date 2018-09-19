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Ханни может пропустить игру против "Рапида"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что полузащитник команды Софьян Ханни может не сыграть в матче Лиги Европы против "Рапида".

"Все ребята полностью готовы к игре.

Некоторые вопросы есть только по Ханни, у которого мышечная усталость. Сегодняшняя тренировка покажет, будет ли он в заявке на матч", - сказал Каррера.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ханни Рапид
Сегодня, 20:41
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№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мышечная усталость?

Да п*здец какой то!!! Такую же отмазку лепили и по Мельгарехо перед матчем с Ахматом, при том что был перерыв на матчи сборных!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если Это так, тогда понятно почему сидел на скамейке


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мышечная усталость? Один матч за сезон провёл


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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