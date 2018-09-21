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Александр Ерохин: хотим побеждать независимо от соперника.

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 1-го тура Лиги Европы с "Копенгагеном" (1:1) рассказал о своих нереализованных моментах.

"Мы хотим побеждать независимо от соперника. Хотели набрать сегодня три очка, могли забить, были моменты. Но будем двигаться дальше исходя из результата.

В первом моем моменте судья зафиксировал нарушение и не засчитал гол. Потом отпустил далеко мяч – не рассчитал. Может, не хватило сил, но не стоит списывать все на это. Просто не реализовал свои моменты.

Согласен с Семаком, что во втором тайме играли лучше, контролировали мяч. В первом – действовали за счет игры за спину", - цитирует Ерохина "Спорт-Экспресс".
Теги: Ерохин Зенит Копенгаген
Сегодня, 05:26
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