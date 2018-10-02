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Квинси Промес попал в заявку "Севильи" на матч с "Краснодаром"

"Севилья" огласила заявку на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром".

Встреча состоится в Краснодаре 4 октября, начало матча – в 22.00 по московскому времени.

В заявку испанской команды попал нападающий Квинси Промес, ранее защищавший цвета "Спартака".
Теги: Промес Севилья Краснодар
Сегодня, 16:24
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(1)
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Размажет по стенке , он теперь опьянён воздухом свободы!

он и до этого не парился,по двушке стабильно отгружал
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 17:36) #
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не удивлюсь если в старте выйдет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Антошка снова проэкзаменует бычков))

Размажет по стенке confused , он теперь опьянён воздухом свободы!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Антошка снова проэкзаменует бычков))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Растёт.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 16:51) #
  • -1
  •  (3)
online

очень поздно играют ... хотел пойти на стадион ... но реально будний день, ночь мля ... не могли в 20:00 сыграть ?!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Быки упрутся рогом и не проиграют.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:34) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Отгрузит двуху коровам


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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