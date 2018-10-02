Квинси Промес попал в заявку "Севильи" на матч с "Краснодаром"

"Севилья" огласила заявку на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром".Встреча состоится в Краснодаре 4 октября, начало матча – в 22.00 по московскому времени.В заявку испанской команды попал нападающий Квинси Промес, ранее защищавший цвета "Спартака".