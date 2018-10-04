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"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе

"Краснодар" и "Севилья" объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович (к), Спаич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Классон, Мамаев, Куэва Каборе, Петров.

"Севилья": Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Меса, Нолито, Банега, Муриэль, Хесус Навас (к), Промес, Арана, Гнаньон.
Теги: Краснодар Севилья
Сегодня, 20:45
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(1)
#6  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ждём победы от Краснодара!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#5  tiki  Москва (Сегодня, 21:13)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: imaginary
пипец, Ари травмировался, Игнатьев болеет, чистых напов нет...

у вас Классон за всех напов может потянуть
нереально крутого игрока взяли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 21:03)
  • +2
  •  (6)
online

Краснодар вперед победа вас ждет! Сам удивлен своей рифме!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:00)
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  •  (2)
online

У Севильи полурезервнвй состав?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  imaginary   (Сегодня, 20:50)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
пипец, Ари травмировался, Игнатьев болеет, чистых напов нет...
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 20:49)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Севилья конечно хороша в начале сезона, но, надеюсь, Краснодар сможет дать бой и победить!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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