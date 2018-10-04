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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе
"Краснодар" и "Севилья" объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович (к), Спаич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Классон, Мамаев, Куэва Каборе, Петров.
"Севилья": Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Меса, Нолито, Банега, Муриэль, Хесус Навас (к), Промес, Арана, Гнаньон.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович (к), Спаич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Классон, Мамаев, Куэва Каборе, Петров.
"Севилья": Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Меса, Нолито, Банега, Муриэль, Хесус Навас (к), Промес, Арана, Гнаньон.
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