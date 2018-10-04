"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе

"Краснодар" и "Севилья" объявили стартовые составы на матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов.: Крицюк, Мартынович (к), Спаич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Классон, Мамаев, Куэва Каборе, Петров.: Вацлик, Серхи Гомес, Кьер, Меса, Нолито, Банега, Муриэль, Хесус Навас (к), Промес, Арана, Гнаньон.