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"Копенгаген" обыграл "Бордо"

"Копенгаген" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Бордо".

Лига Европы

2 тур

"Бордо" – "Копенгаген" 1:2

Гол: Санкаре, 84 - Сотиру, 42, Сков, 90+3

"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Лерагер (Чуаэми, 78), Санкаре, Бриан (Корнелиус, 62), Оджим, Камано (Карамо, 63)

"Копенгаген": Андерсен, Анкерсен, Бойлесен, Папаяннопулос (Вавро, 86), Бьелланд, Грегуш, Зека, Квист (Сков, 58), Томсен (Фальк, 70), Н'Дойе, Сотириу

Предупреждения: Бриан, 14, Санкаре, 17, Квист, 39, Папаяннопулос, 45+3, Сотириу, 52, Пабло, 65, Зека, 70

Удаления: Зека, 90+3
Теги: Копенгаген Бордо
Сегодня, 21:53
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#1  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Странно и неожиданно.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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