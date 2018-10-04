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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (1)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (1)
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Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
"Копенгаген" обыграл "Бордо"
"Копенгаген" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Бордо".
Лига Европы
2 тур
"Бордо" – "Копенгаген" 1:2
Гол: Санкаре, 84 - Сотиру, 42, Сков, 90+3
"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Лерагер (Чуаэми, 78), Санкаре, Бриан (Корнелиус, 62), Оджим, Камано (Карамо, 63)
"Копенгаген": Андерсен, Анкерсен, Бойлесен, Папаяннопулос (Вавро, 86), Бьелланд, Грегуш, Зека, Квист (Сков, 58), Томсен (Фальк, 70), Н'Дойе, Сотириу
Предупреждения: Бриан, 14, Санкаре, 17, Квист, 39, Папаяннопулос, 45+3, Сотириу, 52, Пабло, 65, Зека, 70
Удаления: Зека, 90+3
Лига Европы
2 тур
"Бордо" – "Копенгаген" 1:2
Гол: Санкаре, 84 - Сотиру, 42, Сков, 90+3
"Бордо": Костиль, Паленсия, Пундж, Отавио, Кунде, Пабло, Лерагер (Чуаэми, 78), Санкаре, Бриан (Корнелиус, 62), Оджим, Камано (Карамо, 63)
"Копенгаген": Андерсен, Анкерсен, Бойлесен, Папаяннопулос (Вавро, 86), Бьелланд, Грегуш, Зека, Квист (Сков, 58), Томсен (Фальк, 70), Н'Дойе, Сотириу
Предупреждения: Бриан, 14, Санкаре, 17, Квист, 39, Папаяннопулос, 45+3, Сотириу, 52, Пабло, 65, Зека, 70
Удаления: Зека, 90+3
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