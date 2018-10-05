Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Урош Спаич: у нас 7 побед подряд. Теперь нужно хорошо сыграть с "Зенитом"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич высказался о матче 2-го тура Лиги Европы с "Севильей".

- Довольно странный первый тайм. Почему в нем не получилось дожать соперника? Моментов у "Краснодара" было много.

- Футбол такая игра. Иногда один опасный момент - и ты забиваешь. Иногда их куча, но не забиваешь. В первом тайме старались контролировать мяч, атаковать, но, к сожалению, так получилось, что одна наша ошибка привела к пропущенному голу.

- Пропущенный гол - это больше ошибка или несчастный случай?

- Это и ошибка, и совпадение. У них был один незакрытый игрок в нашей штрафной, а мы были в центре. На ошибках учатся. В дальнейшем нужно не совершать такие ошибки.

- Вы вышли из раздевалки "Севильи" с их футболкой. Как они отреагировали на ваше появление? Чья у вас футболка?

- Ничего особенно. Мы с одним игроком раньше вместе в "Тулузе" играли. Бен-Йеддер его зовут. Пообщались, обменялись футболками.

- Что сказал Галицкий в раздевалке?

- Все были счастливы. Он поддержал нас. У нас хорошая команда, упорно работали и хорошо провели матч. Нужно продолжать дальше играть в таком же ключе. У нас 7 подряд побед, но до перерыва на матчи сборных у нас игра с "Зенитом" - она будет сложной. Нужно хорошо сыграть.

Rusfootball.info
Теги: Спаич Краснодар Севилья
Сегодня, 00:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.