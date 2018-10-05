Урош Спаич: у нас 7 побед подряд. Теперь нужно хорошо сыграть с "Зенитом"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич высказался о матче 2-го тура Лиги Европы с "Севильей".- Футбол такая игра. Иногда один опасный момент - и ты забиваешь. Иногда их куча, но не забиваешь. В первом тайме старались контролировать мяч, атаковать, но, к сожалению, так получилось, что одна наша ошибка привела к пропущенному голу.- Это и ошибка, и совпадение. У них был один незакрытый игрок в нашей штрафной, а мы были в центре. На ошибках учатся. В дальнейшем нужно не совершать такие ошибки.- Ничего особенно. Мы с одним игроком раньше вместе в "Тулузе" играли. Бен-Йеддер его зовут. Пообщались, обменялись футболками.- Все были счастливы. Он поддержал нас. У нас хорошая команда, упорно работали и хорошо провели матч. Нужно продолжать дальше играть в таком же ключе. У нас 7 подряд побед, но до перерыва на матчи сборных у нас игра с "Зенитом" - она будет сложной. Нужно хорошо сыграть.