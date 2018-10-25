Красивый дебютный гол Промеса за "Севилью" в падении через себя (видео)

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Красивый дебютный гол Промеса за "Севилью" в падении через себя (видео)

Нападающий "Севильи" Квинси Промес забил первый гол за испанский клуб в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара".

Форвард отличился на 35-й минуте встречи в падении через себя.

Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года из "Спартака".

Теги: Промес Севилья Видео
Вчера, 22:55
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10
(6)
#10  Lols  Лондон (Вчера, 23:55)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Quincy,
Щас бы сравнивать полузащитника который играет каждый матч по 90 минут и обезьяну которая на поле появляется по праздникам да и ещё со всякими днищами laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#9  Quincy   (Вчера, 23:53)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это вам не пустышка манекен который пробил дно с Монако во всех турнирах,Антоха- супер!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#8  Batman   (Вчера, 23:45)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: bugimen
Эххх жалко на вратаря гол переписали

Нормально)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:23)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Промес ДВА мяча !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  bugimen   (Вчера, 23:22)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Эххх жалко на вратаря гол переписали
Регистрация: 28.01.2010 [жалоба]
#5  tiki  Москва (Вчера, 23:21)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
хоть и повезло, но красиво)молодец, Антоха
может этот гол поможет чаще быть в основе


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  s.o.b.   (Вчера, 23:05)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
КАМАЗ
Васкез круто ассистировал, конечно
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#3  XERX  - (Вчера, 22:58)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красава Антоха,так держать!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Вчера, 22:58)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хорош! С почином smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 22:57)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодец, братуха !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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