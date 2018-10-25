Красивый дебютный гол Промеса за "Севилью" в падении через себя (видео)

Нападающий "Севильи" Квинси Промес забил первый гол за испанский клуб в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Акхисара".Форвард отличился на 35-й минуте встречи в падении через себя.Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года из "Спартака".