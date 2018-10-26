Сергей Семак: сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиаков 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Сергей Семак: сейчас у "Зенита" команда уровня Лиги Европы. Раньше была уровня Лиги чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Бордо" (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы отметил, что доволен игрой защитника Эмануэля Мамманы.

- Почему после перерыва команда прибавляет уже не в первый раз? Почему команда сначала так не играет?

- Я бы не стал проводить такие параллели. Всегда во вторых таймах команды больше забивают, появляется больше пространства для атаки, легче играть во втором тайме. Ты понимаешь - либо в окопы, либо в атаку.

- Не кажется ли вам, что этот групповой этап самый тяжелый за всю историю "Зенита"?

- Раньше команда почти всегда играла в Лиге чемпионов. Сейчас мы не попали в Лигу чемпионов, у нас команда уровня Лиги Европы. Такова сила команды, почему вы думаете, что я преуменьшаю силу команды? Мы не сильнее никого на голову и в чемпионате России. Это все могут проанализировать, кто хорошо знает футбол.

- Работаете ли вы над тем, чтобы функционал Набиуллина был более разнообразным?

- Вы же знаете, что у нас единственный левый защитник в Лиге Европы. Чернов не заявлен здесь. А Эльмир играет на своем уровне и показывает все, что может. Других игроков на этой позиции нет. Жирков травмирован, а Кришито уже нет в команде.

- Маммана сыграл с первых минут. Вы довольны его игрой?

- Его восстановление затянулось. Мы ждали его возвращения в общую группу, после этого возникли сложности. Был риск, когда мы ставили его в основной состав, но выпускать его на замену мы точно не могли. Маммана сыграл хорошо, учитывая пропущенное время. Я рад, что он наконец-то сыграл полный матч.

- Рассчитываете ли вы на Мевлю в будущем? Он давно не играл...

- Это футбол. В начале сезона играл в стартовом составе, затем Нету стал играть на позиции центрального защитника. Он смотрится хорошо. Мевля мог бы сыграть, но мы не могли выпустить Мамману по ходу матча. Каждый футболист у нас может сыграть. Надо ждать своего шанса, работать, что и делает Мевля. Я не могу поставить больше того количества игроков, которое положено правилами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 00:13
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#10  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 02:08)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Противно вчера было читать некоторых зенитовцев, мол "Локо не уровень ЛЧ".
Так ведь и лидер нынешнего чемпионата не уровень ЛЧ, сегодня Бордо ни чем не был хуже по игре.
Солавия же откровенно возила Зенит на выезде, да и в чемпионате Зенит начинает потихоньку сдуваться.
Молодцы, что набрали очки в евро рейтинг, но с таким составом в след. году, если пробьетесь в ЛЧ, вас так-же повозят, как и Локо в этом году.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#9  Konnica86  Нижний Новгород (Сегодня, 01:12)
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Болеет за:
ЦСКА
SPV 77,
Он имел ввиду не уровень игры, а уровень команды. Прочитай его ответ заново
Регистрация: 18.01.2012 [жалоба]
#8  Goodmany  Russia (Сегодня, 00:46)
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Зениту не хватает резкости, скорости игровой. Удивительно, но практически этим же составом на первых месяцах Манчини (таже Лига Европы) команда показывала именно такой дерзкий, атакующий футбол. Но потом все куда-то ушло. При всем уважении к Семаку не видно прогресса у команды. Что 2 месяца назад, что сейчас. Взять для сравнения коней, там виден прогресс (и это при огромном то кол-ве новичков и травм). А здесь.. Игроки то неплохие, но мотивация хромает.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#7  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
смешно такое читать, когда у них трансферы на суммированные бюджеты половины нашей лиги

И что это меняет? Семак прав, по уровню игры ЛЕ
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#6  vertel  латвия (Сегодня, 00:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Стыдно такую глупость слышать от Семака. А ЦСКА и Локомотив значит команды уровня ЛЧ? Никого на голову не сильнее-это то правильно, и всё же...А если он имел ввиду текущий сезон, то нужно яснее выражаться.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 00:33)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вечная говночашка
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  kuzz  Москва (Сегодня, 00:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
tiki,
И тем ни менее он прав, а что говорить про остальных - уровень ещё ниже, возможно кроме Краснодара, но у них по традиции проблема с яйцами
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:20)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
нужно больше аргентинцев !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 00:16)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
спасибо кэп, нет Халка и Вицина, а так же Спала

смешно такое читать, когда у них трансферы на суммированные бюджеты половины нашей лиги


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 00:14)
  • 0
  •  (2)

спасибо кэп, нет Халка и Вицина, а так же Спала
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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