Самедов пропустит матч с "Рейнджерс"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не примет участия в матче Лиги Европы против "Рейнджерс".Вчера, по информации источника, Самедов покинул базу красно-белых в Тарасовке.Под вопросом также участие в игре защитника Дмитрия Комбарова, который не занимался в общей группе на предматчевой тренировке.