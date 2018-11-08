Испанская полиция задержала 20 болельщиков "Милана"

В Испании перед матчем Лиги Европы между "Бетисом" и "Миланом" полиция задержала 20 болельщиков итальянского клуба, сообщает Mundo Deportivo.Фанаты были арестованы за хулиганство и порчу общественного имущества.Отмечается, что болельщики нанесли ущерб зданиям и автомобилям.