УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Как сообщили в пресс-службе организации, красно-белые обвиняются по четырем пунктам:1. Бросание предметов на поле;2. Запуск фейерверков;3. Позднее начало матча;4. Блокирование лестничных проходов."Рейнджерс" обвиняется только в позднем начале игры.Дело будет рассмотрено 13 декабря Советом УЕФА по контролю, этике и дисциплине.