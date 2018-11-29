"Зенит" определился с формой на матч против "Копенгагена" (фото)

Футболисты "Зенита" сыграют в домашнем, лазурном комплекте формы в матче Лиги Европы с "Копенгагеном".Датчане выйдут на поле в белом комплекте.Начало встречи - в 20:55 по московскому времени.