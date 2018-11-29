"Зенит" обыграл "Копенгаген" и вышел в 1/16 финала с первого места

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

"Зенит" обыграл "Копенгаген" и вышел в 1/16 финала с первого места

"Зенит" одержал победу над "Копенгагеном" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы

Группа C. 5-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

"Зенит" – "Копенгаген" 1:0

Гол: Мак, 59

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Паредес, Дриусси (Заболотный, 60), Эрнани (Оздоев, 88), Мак, Ерохин (Маркизио, 74), Дзюба.

"Копенгаген": Андерсен, Бенгтссон, Белланд, Вавро (Папаяннопулос, 54), Анкерсен, Холсе (Фальк, 60), Зека, Грегуш, Сков (Винн, 79), Н'Дойе, Сотириу.

Предупреждения: Сков, 63, Ерохин, 67, Зека, 73, Оздоев, 89.
Теги: Зенит Копенгаген
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#38  holod  хамина (Сегодня, 23:56)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
питер с победой!!!!!
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
#37  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:38)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Да, да, особенно, если бы ещё объяснили людям, в чём заключается креативность Дзюбы?

в умении поддерживать атаку пасом
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#36  Седой  Россия (Сегодня, 23:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
С хорошим результатом!


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#35  vertel  латвия (Сегодня, 23:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 23:08)
Болеет за:
«Зенит»
По факту у нас сейчас всего три креативных игрока. Это Дзюба, Дриусси и Паредес. Остальные, даже те, кто получше, типа Мака и Кузяева - носильщики рояля. Ну вот и носим...
Да, да, особенно, если бы ещё объяснили людям, в чём заключается креативность Дзюбы? А так, да, но Паредес играет в опорной зоне, а более-менее креативного Дриусси, Семак убирает с поля уже не первый раз.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#34  Valar   (Сегодня, 23:28)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы Зенит! Выход в евро весну заслужили!


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#33  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 23:28)
  • +3
  •  (3)

Зенит с победой и выходом в евровесну ЛЕ. Но в каждую линию настоятельно нужно усиление...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#32  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
еще один в сизо, опасный рецидивист, который может

еще Нобоа, к весне должен поправиться
Цитата: Zamba
скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью

laughing
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#31  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:19)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
По факту у нас сейчас всего три креативных игрока. Это Дзюба, Дриусси и Паредес

еще один в сизо, опасный рецидивист, который может
скрыться от органов предварительного следствия и суда, выехать за пределы РФ, продолжить заниматься преступной деятельностью


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#30  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:16)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: ckorp
А с кем ему атаку налаживать? Нету пока Халка, Аршавина (он точно картины не испортил бы сегодня), и нового Кержакова... ну не с Заболотным же.

По факту у нас сейчас всего три креативных игрока. Это Дзюба, Дриусси и Паредес. Остальные, даже те, кто получше, типа Мака и Кузяева - носильщики рояля. Ну вот и носим...

Такое ощущение, что на этот сезон решили попробовать поиграть с минимум затрат на покупку нормальных игроков (хотя, ранее набрали оных без меры и ума) и посмотреть, чем закончится эксперимент. Хороших игроком по позициям очень не хватает, закрыли бы хотя бы точечно, а лишних продали бы, и то хлеб.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#29  utekay  Россия (Сегодня, 23:13)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
тяжело и натужно..и тем не менее. с Победой, Великие!
а свиньи с ромашками своими - сасат!

Цитата: yutal
Молодцы Зенитчики!

вы тоже ничего! wink


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#28  molot327  Москва (Сегодня, 23:10)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Зенит с победой! Молодцы!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#27  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:08)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
А с кем ему атаку налаживать? Нету пока Халка, Аршавина (он точно картины не испортил бы сегодня), и нового Кержакова... ну не с Заболотным же.

По факту у нас сейчас всего три креативных игрока. Это Дзюба, Дриусси и Паредес. Остальные, даже те, кто получше, типа Мака и Кузяева - носильщики рояля. Ну вот и носим...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#26  нетрал   (Сегодня, 23:04)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
-2 (4)


online
Болеет за:
«Спартак»

Я не раз отмечал,футбол в атаке Семак не умеет я так понимаю ставить,но побеждает,а это тоже важно.

научится 1 сезон в роли главного"!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#25  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:03)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Но вот вангую, этот чёртов Заболотный дорого обойдётся "Зениту". Икнётся, рыгнётся и пукнется. Паспортист проклятый

Зимой в Тулу отправится. Наверное...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#24  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:03)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Я не раз отмечал,футбол в атаке Семак не умеет я так понимаю ставтить,но побеждает,а это тоже важно.

А с кем ему атаку налаживать? Нету пока Халка, Аршавина (он точно картины не испортил бы сегодня), и нового Кержакова... ну не с Заболотным же.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#23  anonymous   (Сегодня, 23:02)
  • +4
  •  (6)

все команды наши молодцы сегодня, кроме великого и могучего, но без Москалева
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#22  Alter ego   (Сегодня, 23:02)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
Цитата: Alter ego
Главную задачу решили - в весну вышли, а там глядишь и игру настроим

некоторые команды считают что задача не выйти в весну

Да и пусть. Привычка не бороться очень прилипчивая, потом себя еще проявит
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#21  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:02)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Но вот вангую, этот чёртов Заболотный дорого обойдётся "Зениту". Икнётся, рыгнётся и пукнется. Паспортист проклятый.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#20  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 23:01)
  • +7
  •  (7)
online

Мазохистский стиль у Зенита


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#19  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 23:01)
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы Зенитчики!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:00)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
В конце просели, как и ЦСКА, и "Спартак". Но - проскочили. На классе, видимо.

На Луневе. Не представляю, где бы мы сейчас были без него...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  Конек   (Сегодня, 23:00)
  • +4
  •  (6)

Цитата: acetophenon
В конце просели, как и ЦСКА, и "Спартак". Но - проскочили. На классе, видимо.

скорее на фарте smileНо победа есть победа
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:59)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В конце просели, как и ЦСКА, и "Спартак". Но - проскочили. На классе, видимо.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  Spartacus1971   (Сегодня, 22:57)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Я не раз отмечал,футбол в атаке Семак не умеет я так понимаю ставить,но побеждает,а это тоже важно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#14  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:56)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SaintPiter777
До сих пор не понимаю, как зенит вообще выигрывает?

Да похоже они сами этого не понимают.Очки добыли это хорошо,с чем всех и поздравляю,но игра...
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 22:56)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всех с победой, не яркой, но значимой.
Говорить особо нечего, задача выполнена, отказался Семак от номинальных крайних защитников, крест положил на Набибу и Чернова, и от безысходности стал играть вот так. Результат пока 100%.
Дзюба вышел на уровень прошлого года, устал наш герой.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:56)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SaintPiter777
До сих пор не понимаю, как зенит вообще выигрывает?

Наверное, болельщики помогают своими эмоциями. Но скоро валидол закончится... Чего делают в команде Заболотный и Эрнани не понятно. Загоняли наших последние минут 10-15 как детей.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#11  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 22:55)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Игры нет, а результат есть....И это главное )))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#10  spiri   (Сегодня, 22:55)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Просто Празнек!!Зеню и Быков- спобедами!!!!! smiley


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#9  DMS  Советский союз (Сегодня, 22:54)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Всех с победой! Зимой отдохнет команда, соберется, подтянет технику и тактику и вперед - за новым трофеем!
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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