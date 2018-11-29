В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном"

В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном"При среднем уровне футбола "Зенит" добывает важнейшую победу и досрочно обеспечивает себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места. Rusfootball.info оценивает вклад каждого игрока в сегодняшний успех.









"Зенит"

Лунев - 5.0. Как правильно заметил Геннадий Сергеевич Орлов, есть у Лунева одно особо отличительно качество - спокойствие. Сегодня Андрей проявил его в полной мере, уверенно и надежно играя на линии ворот и на выходах. Единственный момент, за который его можно немного покритиковать случился в самой концовке, когда он не до конца решил, идти на перехват или нет. Но в остальном вратарь "Зенита" сыграл просто безупречно.

Анюков - 4.5, Иванович - 4.0, Мевля - 4.5. О центральных защитниках "сине-бело-голубых" хочется сказать, как о настоящей команде, как о едином целом. Они здорово играли и классно друг друга подстраховывали. В конце, конечно, была некая нервозность в их действиях, но хорошо, что все обошлось. Ивановичу мы ставим чуть меньшую оценку, потому что в некоторых эпизодах он не прерывал опасные передачи, и в дело приходилось вступать Луневу. Плюс к этому Анюков и Мевля чаще были замечены в выигранной борьбе, в успешных верховых единоборствах и в отборах.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Кузяев - 4.0. В защите Далер далеко не каждый раз был надежен. В конце первого тайма он несколько раз проигрывал позицию, что давало преимущество игрокам "Копенгагена". В начале второй половины встречи он позволял обыгрывать себя и делать навесы в штрафную. Это минусы. А плюсы в том, что он сделал голевую передачу на Мака, и в том, что после этого он достаточно надежно играл на своем фланге, редко ошибался и иногда даже смещался в центр, чтобы помочь заблокировать опасные удары.

Мак - 4.5. В первом тайме Роберт был практически не заметен в части успешных действий на чужой половине поля. Но после перерыва он стал чаще и удачнее подключаться к атакам, что, собственно говоря, и привело к забитому голу. В обороне, конечно, Маку временами приходилось тяжеловато, но, во-первых, его хорошо страховали партнеры, и, во-вторых, со своей главной задачей он справился хорошо - принес "Зениту" победу.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Паредес - 3.5. Леандро старался брать на себя роль диспетчера. В первом тайме у него это вполне неплохо получалось. Были интересные забросы на Дзюбу или разрезающие передачи на других партнеров. После перерыва Паредес стал менее заметным, но самое главное, что в разрушении он был в порядке и не допускал ошибок.

Эрнани - 3.0. Бразилец продолжает оставлять неоднозначное впечатление о себе. С одной стороны, мы можем вспомнить не один отбор, предотвративший наступление "Копенгагена". С другой стороны, мы можем вспомнить и потери, и ситуации, когда Эрнани не мог помешать сопернику сделать опасную передачу или нанести неприятный удар. Но давайте похвалим полузащитника за то, что именно он совершил перехват, с которого началась голевая атака "Зенита".

Ерохин - 3.5. Александр был заметен и активен в атаке. В середине первого тайма у него был шанс забить головой после подачи углового, но он не попал в створ. Ерохин принял участие в нескольких перспективных атаках "Зенита". В том числе благодаря его усилиям одна из них стала голевой - именно Александр вовремя пришел на помощь Дзюбе и отдал мяч налево на Кузяева в эпизоде с голом Мака. Но стоит отметить, что были случаи, когда Ерохин неаккуратно играл у своих ворот и допускал ошибки в обращении с мячом.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Дриусси - 3.0. Атака перед самой заменой помогла Себастьяну повысить свою оценку. Ведь именно он помог разогнать то самое наступление, которое завершилось голом Мака. Впрочем, в остальном чем-то полезным Дриусси не отметился.

Дзюба - 2.5. Задача Артема не меняется уже долгое время - ему нужно хорошо цепляться за мячи впереди и выполнять роль классического столба. Сегодня, пожалуй, со своими обязанностями нападающий "Зенита" справлялся не слишком успешно. Даже в голевой атаке он был ближе к тому, чтобы потерять мяч - хорошо, что помог Ерохин. В общем говоря, настало время немного покритиковать Дзюбу.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Заболотный - 2.5. Видно, что Антон играет с большим желанием и с большим старанием, но этого далеко не всегда достаточно. Чем-то поистине запоминающимся Заболотный мог отличиться только в добавленное время, но удар у него вышел слабый. Правда, на 73-й минуте именно он заработал желтую карточку для Зеки.

Маркизио - б/о, Оздоев - б/о. С выходом игроков в центр поля спокойнее у ворот "Зенита" не стало. Маркизио и Оздоев не смогли укрепить оборонительные порядки питерского клуба.

Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Зенит Копенгаген Анюков Дзюба
Сегодня, 23:15
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(1)
#3  Седой  Россия (Сегодня, 23:41)
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Как у Заболотного получается раз за разом оказываться на поле и в сборной и в Зените?


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Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется, одинаковая оценка для Дзюбы и Заболтного - это перебор.
Я бы поставил Дзюбе 3, а Заболотному, наоборот, 2.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бред. В голевой атаке Дзюба сделал все правильно - не стал идти в обводку против двух соперников, придержал мяч и отдал своевременный пас на Ерохина. Уж ставить ему одинаковую оценку с Заболотным точно тупость.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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