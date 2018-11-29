В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
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|4
|+3
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|Цюрих
|4
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|0
|2
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|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
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|4
|Ларнака
|4
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|2
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|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
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|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
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|3
|-1
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|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
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|Спартак Трнава
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|Андерлехт
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|0
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|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
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|7
|2
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|Спортинг
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|Ворскла
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|Карабах
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|0
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
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|3
|0
|+3
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|2
|Милан
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|4
|1
|+3
|7
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|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
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|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
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|Ренджерс
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|Рапид
|4
|1
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|1
|3
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|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
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|12
|2
|Лацио
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|Марсель
|4
|0
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|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
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|3
|Стандард
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|Акхисар
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|2
|1
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|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
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|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
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|Ренн
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|Яблонец
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|0
|1
|1
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
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В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном"
При среднем уровне футбола "Зенит" добывает важнейшую победу и досрочно обеспечивает себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места. Rusfootball.info оценивает вклад каждого игрока в сегодняшний успех.
Лунев - 5.0. Как правильно заметил Геннадий Сергеевич Орлов, есть у Лунева одно особо отличительно качество - спокойствие. Сегодня Андрей проявил его в полной мере, уверенно и надежно играя на линии ворот и на выходах. Единственный момент, за который его можно немного покритиковать случился в самой концовке, когда он не до конца решил, идти на перехват или нет. Но в остальном вратарь "Зенита" сыграл просто безупречно.
Анюков - 4.5, Иванович - 4.0, Мевля - 4.5. О центральных защитниках "сине-бело-голубых" хочется сказать, как о настоящей команде, как о едином целом. Они здорово играли и классно друг друга подстраховывали. В конце, конечно, была некая нервозность в их действиях, но хорошо, что все обошлось. Ивановичу мы ставим чуть меньшую оценку, потому что в некоторых эпизодах он не прерывал опасные передачи, и в дело приходилось вступать Луневу. Плюс к этому Анюков и Мевля чаще были замечены в выигранной борьбе, в успешных верховых единоборствах и в отборах.
Кузяев - 4.0. В защите Далер далеко не каждый раз был надежен. В конце первого тайма он несколько раз проигрывал позицию, что давало преимущество игрокам "Копенгагена". В начале второй половины встречи он позволял обыгрывать себя и делать навесы в штрафную. Это минусы. А плюсы в том, что он сделал голевую передачу на Мака, и в том, что после этого он достаточно надежно играл на своем фланге, редко ошибался и иногда даже смещался в центр, чтобы помочь заблокировать опасные удары.
Мак - 4.5. В первом тайме Роберт был практически не заметен в части успешных действий на чужой половине поля. Но после перерыва он стал чаще и удачнее подключаться к атакам, что, собственно говоря, и привело к забитому голу. В обороне, конечно, Маку временами приходилось тяжеловато, но, во-первых, его хорошо страховали партнеры, и, во-вторых, со своей главной задачей он справился хорошо - принес "Зениту" победу.
Паредес - 3.5. Леандро старался брать на себя роль диспетчера. В первом тайме у него это вполне неплохо получалось. Были интересные забросы на Дзюбу или разрезающие передачи на других партнеров. После перерыва Паредес стал менее заметным, но самое главное, что в разрушении он был в порядке и не допускал ошибок.
Эрнани - 3.0. Бразилец продолжает оставлять неоднозначное впечатление о себе. С одной стороны, мы можем вспомнить не один отбор, предотвративший наступление "Копенгагена". С другой стороны, мы можем вспомнить и потери, и ситуации, когда Эрнани не мог помешать сопернику сделать опасную передачу или нанести неприятный удар. Но давайте похвалим полузащитника за то, что именно он совершил перехват, с которого началась голевая атака "Зенита".
Ерохин - 3.5. Александр был заметен и активен в атаке. В середине первого тайма у него был шанс забить головой после подачи углового, но он не попал в створ. Ерохин принял участие в нескольких перспективных атаках "Зенита". В том числе благодаря его усилиям одна из них стала голевой - именно Александр вовремя пришел на помощь Дзюбе и отдал мяч налево на Кузяева в эпизоде с голом Мака. Но стоит отметить, что были случаи, когда Ерохин неаккуратно играл у своих ворот и допускал ошибки в обращении с мячом.
Дриусси - 3.0. Атака перед самой заменой помогла Себастьяну повысить свою оценку. Ведь именно он помог разогнать то самое наступление, которое завершилось голом Мака. Впрочем, в остальном чем-то полезным Дриусси не отметился.
Дзюба - 2.5. Задача Артема не меняется уже долгое время - ему нужно хорошо цепляться за мячи впереди и выполнять роль классического столба. Сегодня, пожалуй, со своими обязанностями нападающий "Зенита" справлялся не слишком успешно. Даже в голевой атаке он был ближе к тому, чтобы потерять мяч - хорошо, что помог Ерохин. В общем говоря, настало время немного покритиковать Дзюбу.
Заболотный - 2.5. Видно, что Антон играет с большим желанием и с большим старанием, но этого далеко не всегда достаточно. Чем-то поистине запоминающимся Заболотный мог отличиться только в добавленное время, но удар у него вышел слабый. Правда, на 73-й минуте именно он заработал желтую карточку для Зеки.
Маркизио - б/о, Оздоев - б/о. С выходом игроков в центр поля спокойнее у ворот "Зенита" не стало. Маркизио и Оздоев не смогли укрепить оборонительные порядки питерского клуба.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Зенит"
Лунев - 5.0. Как правильно заметил Геннадий Сергеевич Орлов, есть у Лунева одно особо отличительно качество - спокойствие. Сегодня Андрей проявил его в полной мере, уверенно и надежно играя на линии ворот и на выходах. Единственный момент, за который его можно немного покритиковать случился в самой концовке, когда он не до конца решил, идти на перехват или нет. Но в остальном вратарь "Зенита" сыграл просто безупречно.
Анюков - 4.5, Иванович - 4.0, Мевля - 4.5. О центральных защитниках "сине-бело-голубых" хочется сказать, как о настоящей команде, как о едином целом. Они здорово играли и классно друг друга подстраховывали. В конце, конечно, была некая нервозность в их действиях, но хорошо, что все обошлось. Ивановичу мы ставим чуть меньшую оценку, потому что в некоторых эпизодах он не прерывал опасные передачи, и в дело приходилось вступать Луневу. Плюс к этому Анюков и Мевля чаще были замечены в выигранной борьбе, в успешных верховых единоборствах и в отборах.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Кузяев - 4.0. В защите Далер далеко не каждый раз был надежен. В конце первого тайма он несколько раз проигрывал позицию, что давало преимущество игрокам "Копенгагена". В начале второй половины встречи он позволял обыгрывать себя и делать навесы в штрафную. Это минусы. А плюсы в том, что он сделал голевую передачу на Мака, и в том, что после этого он достаточно надежно играл на своем фланге, редко ошибался и иногда даже смещался в центр, чтобы помочь заблокировать опасные удары.
Мак - 4.5. В первом тайме Роберт был практически не заметен в части успешных действий на чужой половине поля. Но после перерыва он стал чаще и удачнее подключаться к атакам, что, собственно говоря, и привело к забитому голу. В обороне, конечно, Маку временами приходилось тяжеловато, но, во-первых, его хорошо страховали партнеры, и, во-вторых, со своей главной задачей он справился хорошо - принес "Зениту" победу.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Паредес - 3.5. Леандро старался брать на себя роль диспетчера. В первом тайме у него это вполне неплохо получалось. Были интересные забросы на Дзюбу или разрезающие передачи на других партнеров. После перерыва Паредес стал менее заметным, но самое главное, что в разрушении он был в порядке и не допускал ошибок.
Эрнани - 3.0. Бразилец продолжает оставлять неоднозначное впечатление о себе. С одной стороны, мы можем вспомнить не один отбор, предотвративший наступление "Копенгагена". С другой стороны, мы можем вспомнить и потери, и ситуации, когда Эрнани не мог помешать сопернику сделать опасную передачу или нанести неприятный удар. Но давайте похвалим полузащитника за то, что именно он совершил перехват, с которого началась голевая атака "Зенита".
Ерохин - 3.5. Александр был заметен и активен в атаке. В середине первого тайма у него был шанс забить головой после подачи углового, но он не попал в створ. Ерохин принял участие в нескольких перспективных атаках "Зенита". В том числе благодаря его усилиям одна из них стала голевой - именно Александр вовремя пришел на помощь Дзюбе и отдал мяч налево на Кузяева в эпизоде с голом Мака. Но стоит отметить, что были случаи, когда Ерохин неаккуратно играл у своих ворот и допускал ошибки в обращении с мячом.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Дриусси - 3.0. Атака перед самой заменой помогла Себастьяну повысить свою оценку. Ведь именно он помог разогнать то самое наступление, которое завершилось голом Мака. Впрочем, в остальном чем-то полезным Дриусси не отметился.
Дзюба - 2.5. Задача Артема не меняется уже долгое время - ему нужно хорошо цепляться за мячи впереди и выполнять роль классического столба. Сегодня, пожалуй, со своими обязанностями нападающий "Зенита" справлялся не слишком успешно. Даже в голевой атаке он был ближе к тому, чтобы потерять мяч - хорошо, что помог Ерохин. В общем говоря, настало время немного покритиковать Дзюбу.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Заболотный - 2.5. Видно, что Антон играет с большим желанием и с большим старанием, но этого далеко не всегда достаточно. Чем-то поистине запоминающимся Заболотный мог отличиться только в добавленное время, но удар у него вышел слабый. Правда, на 73-й минуте именно он заработал желтую карточку для Зеки.
Маркизио - б/о, Оздоев - б/о. С выходом игроков в центр поля спокойнее у ворот "Зенита" не стало. Маркизио и Оздоев не смогли укрепить оборонительные порядки питерского клуба.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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