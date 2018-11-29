В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном"

"Зенит"

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

При среднем уровне футбола "Зенит" добывает важнейшую победу и досрочно обеспечивает себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.оценивает вклад каждого игрока в сегодняшний успех.Как правильно заметил Геннадий Сергеевич Орлов, есть у Лунева одно особо отличительно качество - спокойствие. Сегодня Андрей проявил его в полной мере, уверенно и надежно играя на линии ворот и на выходах. Единственный момент, за который его можно немного покритиковать случился в самой концовке, когда он не до конца решил, идти на перехват или нет. Но в остальном вратарь "Зенита" сыграл просто безупречно.О центральных защитниках "сине-бело-голубых" хочется сказать, как о настоящей команде, как о едином целом. Они здорово играли и классно друг друга подстраховывали. В конце, конечно, была некая нервозность в их действиях, но хорошо, что все обошлось. Ивановичу мы ставим чуть меньшую оценку, потому что в некоторых эпизодах он не прерывал опасные передачи, и в дело приходилось вступать Луневу. Плюс к этому Анюков и Мевля чаще были замечены в выигранной борьбе, в успешных верховых единоборствах и в отборах.В защите Далер далеко не каждый раз был надежен. В конце первого тайма он несколько раз проигрывал позицию, что давало преимущество игрокам "Копенгагена". В начале второй половины встречи он позволял обыгрывать себя и делать навесы в штрафную. Это минусы. А плюсы в том, что он сделал голевую передачу на Мака, и в том, что после этого он достаточно надежно играл на своем фланге, редко ошибался и иногда даже смещался в центр, чтобы помочь заблокировать опасные удары.В первом тайме Роберт был практически не заметен в части успешных действий на чужой половине поля. Но после перерыва он стал чаще и удачнее подключаться к атакам, что, собственно говоря, и привело к забитому голу. В обороне, конечно, Маку временами приходилось тяжеловато, но, во-первых, его хорошо страховали партнеры, и, во-вторых, со своей главной задачей он справился хорошо - принес "Зениту" победу.Леандро старался брать на себя роль диспетчера. В первом тайме у него это вполне неплохо получалось. Были интересные забросы на Дзюбу или разрезающие передачи на других партнеров. После перерыва Паредес стал менее заметным, но самое главное, что в разрушении он был в порядке и не допускал ошибок.Бразилец продолжает оставлять неоднозначное впечатление о себе. С одной стороны, мы можем вспомнить не один отбор, предотвративший наступление "Копенгагена". С другой стороны, мы можем вспомнить и потери, и ситуации, когда Эрнани не мог помешать сопернику сделать опасную передачу или нанести неприятный удар. Но давайте похвалим полузащитника за то, что именно он совершил перехват, с которого началась голевая атака "Зенита".Александр был заметен и активен в атаке. В середине первого тайма у него был шанс забить головой после подачи углового, но он не попал в створ. Ерохин принял участие в нескольких перспективных атаках "Зенита". В том числе благодаря его усилиям одна из них стала голевой - именно Александр вовремя пришел на помощь Дзюбе и отдал мяч налево на Кузяева в эпизоде с голом Мака. Но стоит отметить, что были случаи, когда Ерохин неаккуратно играл у своих ворот и допускал ошибки в обращении с мячом.Атака перед самой заменой помогла Себастьяну повысить свою оценку. Ведь именно он помог разогнать то самое наступление, которое завершилось голом Мака. Впрочем, в остальном чем-то полезным Дриусси не отметился.Задача Артема не меняется уже долгое время - ему нужно хорошо цепляться за мячи впереди и выполнять роль классического столба. Сегодня, пожалуй, со своими обязанностями нападающий "Зенита" справлялся не слишком успешно. Даже в голевой атаке он был ближе к тому, чтобы потерять мяч - хорошо, что помог Ерохин. В общем говоря, настало время немного покритиковать Дзюбу.Видно, что Антон играет с большим желанием и с большим старанием, но этого далеко не всегда достаточно. Чем-то поистине запоминающимся Заболотный мог отличиться только в добавленное время, но удар у него вышел слабый. Правда, на 73-й минуте именно он заработал желтую карточку для Зеки.С выходом игроков в центр поля спокойнее у ворот "Зенита" не стало. Маркизио и Оздоев не смогли укрепить оборонительные порядки питерского клуба.