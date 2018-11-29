Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:07
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол
Вчера, 23:49
Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды
Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды
Вчера, 23:47
Сергей Семак: рад, что "Зенит" вышел в евровесну
Сергей Семак: рад, что "Зенит" вышел в евровесну
Вчера, 23:43
Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)
Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)
Вчера, 23:17
"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова (9)
"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова (9)
Вчера, 23:15
В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном" (4)
В защите почти идеально, Дзюба заслуживает критики. Оценки игрокам "Зенита" после матча с "Копенгагеном" (4)
Вчера, 23:08
"Арсенал" разгромил "Ворсклу"
"Арсенал" разгромил "Ворсклу"
Вчера, 23:06
Олег Кононов: не устраивает то, что "Спартак" дал "Рапиду" играть с собой на равных (10)
Олег Кононов: не устраивает то, что "Спартак" дал "Рапиду" играть с собой на равных (10)
Вчера, 22:51
"Краснодар" дома обыграл "Акхисар" (22)
"Краснодар" дома обыграл "Акхисар" (22)
Вчера, 22:27
Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом" (2)
Стеночки и забегания пока что откладываются. Разбираем поражение "Спартака" в матче с "Рапидом" (2)
Вчера, 22:09
Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом (22)
Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом (22)
Вчера, 21:57
Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака" (10)
Андрей Червиченко: "Рапид" на 8-м месте в Австрии? Тем позорней поражение "Спартака" (10)
Вчера, 21:37
Дитмар Кюбауэр: мы заслужили победу в матче со "Спартаком" (8)
Дитмар Кюбауэр: мы заслужили победу в матче со "Спартаком" (8)
Вчера, 21:28
Наиграл ли Глушаков на разборки с болельщиком? Оценки "Спартака" за конфуз с "Рапидом" (5)
Наиграл ли Глушаков на разборки с болельщиком? Оценки "Спартака" за конфуз с "Рапидом" (5)
Вчера, 21:16
Болельщики "Спартака" подрались из-за Глушакова (видео) (20)
Болельщики "Спартака" подрались из-за Глушакова (видео) (20)
Вчера, 20:45
"Спартак" дома потерпел поражение от "Рапида" (177)
"Спартак" дома потерпел поражение от "Рапида" (177)
Вчера, 20:13
Кристиан Эриксен может стать самым дорогим футболистом мира (1)
Кристиан Эриксен может стать самым дорогим футболистом мира (1)
Вчера, 20:00
Дзюба и Паредес - в старте "Зенита" на матч с "Копенгагеном" (6)
Дзюба и Паредес - в старте "Зенита" на матч с "Копенгагеном" (6)
Вчера, 19:46
РФС на полуфиналы и финал Кубка России ограничится арендой VAR, а не покупкой системы (1)
РФС на полуфиналы и финал Кубка России ограничится арендой VAR, а не покупкой системы (1)
Вчера, 19:22
"Милан" за 11 миллионов купит Фабрегаса (1)
"Милан" за 11 миллионов купит Фабрегаса (1)
Вчера, 19:16
"Шахтер" продлил контракт с Марлосом
"Шахтер" продлил контракт с Марлосом
Вчера, 19:06
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (3)
Адвокат Дарьи Глушаковой: если у фанатов "Спартака" есть претензии к Денису, клуб должен реагировать (3)
Вчера, 18:34
Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков (2)
Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков (2)
Вчера, 18:17
Иско может покинуть "Реал" из-за конфликта с Солари (2)
Иско может покинуть "Реал" из-за конфликта с Солари (2)
Вчера, 18:02
Джордан Пикфорд может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Джордан Пикфорд может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Вчера, 17:50
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (32)
Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом" (32)
Вчера, 17:29
СМИ: Кержаков проиграл суд, его сын останется с бывшей женой (2)
СМИ: Кержаков проиграл суд, его сын останется с бывшей женой (2)
Вчера, 17:25
Адвокат: никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет (4)
Адвокат: никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет (4)
Вчера, 17:12
Анзор Кавазашвили: Глушаков в стартовом составе? Поддерживаю! (2)
Анзор Кавазашвили: Глушаков в стартовом составе? Поддерживаю! (2)
Вчера, 17:01
Дмитрий Назаров: я против травли Глушакова (24)
Дмитрий Назаров: я против травли Глушакова (24)
Вчера, 16:27
Павел Погребняк тренируется в общей группе "Урала"
Павел Погребняк тренируется в общей группе "Урала"
Вчера, 16:19
Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру (12)
Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру (12)
Вчера, 16:13
Игорь Ледяхов дисквалифицирован на три матча
Игорь Ледяхов дисквалифицирован на три матча
Вчера, 15:55
"А впереди я и Саша Кержаков" - Андрей Аршавин назвал лучших игроков "Зенита" в истории (13)
"А впереди я и Саша Кержаков" - Андрей Аршавин назвал лучших игроков "Зенита" в истории (13)
Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Копенгагеном", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как отпраздновали? Все рады. Добились важной победы и вышли с первого места. Но впереди важные матчи в РПЛ. Лично для меня последние победы вдвойне более эмоционально, потому что приходится в конце сезона играть с повреждением. Идем дальше.
- Каково вам играть при новой схеме?
- Как говорит тренер, должны иметь варианты перестановок, чтобы исходить от своей игры, от игры соперника. Если победили в двух матчах, то делаем все правильно.
- Последний матч в Лиге Европы превратился в формальность?
- Для футболиста нет такого понятия. Любой матч важен. Мы спортсмены, хотим победы. Будем стараться победить.
- Не кажется, что "Зенит" становится похож на "Атлетико"?
- Сегодняшний матч действительно был не такой зрелищный, но, тем не менее, использовали свой момент. Это важно, главное реализовать. Во втором тайме соперник пошел вперед большими силами, хотел забить. Возможно, сказалась наша усталость. Довели матч до победы.
- "Копенгаген" сегодня и в сентябре - две разные команды?
- Я бы так не сказал. Рисунок игры похож, они контролировали мяч. Старались выполнять установку тренеров. У них не получалось реализовать моменты.
- Впереди игра с "Арсеналом". Теперь "Зенит" может легче вздохнуть?
- Это психологически важно, у нас хорошее состояние. Должно положительно на нас сказаться.
- Артем Дзюба что-нибудь сказал в раздевалке? Или кто выступал в раздевалке?
- Слышал, что Семак сказал. Поздравил с победой. Все устали, эмоции на поле остались.
- Мы видели, как Моуринью праздновал гол "МЮ". Можете представить такого Семака?
- Конечно. Впереди будут более эмоциональные встречи. Вполне возможно.
- В воскресенье жеребьевка отбора на Евро-2020. Есть предпочтения?
- Честно говоря, был сконцентрирован на клубных делах. Кто попадется - тот попадется.
- Как отпраздновали? Все рады. Добились важной победы и вышли с первого места. Но впереди важные матчи в РПЛ. Лично для меня последние победы вдвойне более эмоционально, потому что приходится в конце сезона играть с повреждением. Идем дальше.
- Каково вам играть при новой схеме?
- Как говорит тренер, должны иметь варианты перестановок, чтобы исходить от своей игры, от игры соперника. Если победили в двух матчах, то делаем все правильно.
- Последний матч в Лиге Европы превратился в формальность?
- Для футболиста нет такого понятия. Любой матч важен. Мы спортсмены, хотим победы. Будем стараться победить.
- Не кажется, что "Зенит" становится похож на "Атлетико"?
- Сегодняшний матч действительно был не такой зрелищный, но, тем не менее, использовали свой момент. Это важно, главное реализовать. Во втором тайме соперник пошел вперед большими силами, хотел забить. Возможно, сказалась наша усталость. Довели матч до победы.
- "Копенгаген" сегодня и в сентябре - две разные команды?
- Я бы так не сказал. Рисунок игры похож, они контролировали мяч. Старались выполнять установку тренеров. У них не получалось реализовать моменты.
- Впереди игра с "Арсеналом". Теперь "Зенит" может легче вздохнуть?
- Это психологически важно, у нас хорошее состояние. Должно положительно на нас сказаться.
- Артем Дзюба что-нибудь сказал в раздевалке? Или кто выступал в раздевалке?
- Слышал, что Семак сказал. Поздравил с победой. Все устали, эмоции на поле остались.
- Мы видели, как Моуринью праздновал гол "МЮ". Можете представить такого Семака?
- Конечно. Впереди будут более эмоциональные встречи. Вполне возможно.
- В воскресенье жеребьевка отбора на Евро-2020. Есть предпочтения?
- Честно говоря, был сконцентрирован на клубных делах. Кто попадется - тот попадется.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.