Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Копенгагеном", передает корреспондент- Как отпраздновали? Все рады. Добились важной победы и вышли с первого места. Но впереди важные матчи в РПЛ. Лично для меня последние победы вдвойне более эмоционально, потому что приходится в конце сезона играть с повреждением. Идем дальше.- Как говорит тренер, должны иметь варианты перестановок, чтобы исходить от своей игры, от игры соперника. Если победили в двух матчах, то делаем все правильно.- Для футболиста нет такого понятия. Любой матч важен. Мы спортсмены, хотим победы. Будем стараться победить.- Сегодняшний матч действительно был не такой зрелищный, но, тем не менее, использовали свой момент. Это важно, главное реализовать. Во втором тайме соперник пошел вперед большими силами, хотел забить. Возможно, сказалась наша усталость. Довели матч до победы.- Я бы так не сказал. Рисунок игры похож, они контролировали мяч. Старались выполнять установку тренеров. У них не получалось реализовать моменты.- Это психологически важно, у нас хорошее состояние. Должно положительно на нас сказаться.- Слышал, что Семак сказал. Поздравил с победой. Все устали, эмоции на поле остались.- Конечно. Впереди будут более эмоциональные встречи. Вполне возможно.- Честно говоря, был сконцентрирован на клубных делах. Кто попадется - тот попадется.