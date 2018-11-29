Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Александр Ерохин: может ли Семак отпраздновать гол в стиле Моуринью? Вполне возможно (видео)

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал победу над "Копенгагеном", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Как отпраздновали? Все рады. Добились важной победы и вышли с первого места. Но впереди важные матчи в РПЛ. Лично для меня последние победы вдвойне более эмоционально, потому что приходится в конце сезона играть с повреждением. Идем дальше.

- Каково вам играть при новой схеме?

- Как говорит тренер, должны иметь варианты перестановок, чтобы исходить от своей игры, от игры соперника. Если победили в двух матчах, то делаем все правильно.

- Последний матч в Лиге Европы превратился в формальность?

- Для футболиста нет такого понятия. Любой матч важен. Мы спортсмены, хотим победы. Будем стараться победить.

- Не кажется, что "Зенит" становится похож на "Атлетико"?

- Сегодняшний матч действительно был не такой зрелищный, но, тем не менее, использовали свой момент. Это важно, главное реализовать. Во втором тайме соперник пошел вперед большими силами, хотел забить. Возможно, сказалась наша усталость. Довели матч до победы.

- "Копенгаген" сегодня и в сентябре - две разные команды?

- Я бы так не сказал. Рисунок игры похож, они контролировали мяч. Старались выполнять установку тренеров. У них не получалось реализовать моменты.

- Впереди игра с "Арсеналом". Теперь "Зенит" может легче вздохнуть?

- Это психологически важно, у нас хорошее состояние. Должно положительно на нас сказаться.

- Артем Дзюба что-нибудь сказал в раздевалке? Или кто выступал в раздевалке?

- Слышал, что Семак сказал. Поздравил с победой. Все устали, эмоции на поле остались.

- Мы видели, как Моуринью праздновал гол "МЮ". Можете представить такого Семака?

- Конечно. Впереди будут более эмоциональные встречи. Вполне возможно.

- В воскресенье жеребьевка отбора на Евро-2020. Есть предпочтения?

- Честно говоря, был сконцентрирован на клубных делах. Кто попадется - тот попадется.
Теги: Ерохин Зенит Копенгаген Rвидео
Вчера, 23:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.