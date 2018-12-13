«Спартак» все еще может выйти в плей-офф. Турнирные расклады Лиги Европы

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

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«Спартак» все еще может выйти в плей-офф. Турнирные расклады Лиги Европы

Сегодня в рамках шестого тура Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» обязан побеждать «Вильярреал», чтобы выйти в плей-офф, «Краснодару» для нужного результата могут помешать только темные силы, а «Зенит» сыграет в свое удовольствие. Rusfootball.info - о турнирной ситуации во втором по значимости турнире Старого Света. 


Фото: "Спорт-Экспресс"


Все в руках самого «Спартака».

Несмотря на поражение в прошлом туре от «Рапида», «Спартак» ещё сохраняет шансы на выход в 1/16 Лиги Европы. Группа G по-своему уникальна: все четыре команды имеют возможность попасть в плей-офф. Испанскому «Вильярреалу» и «Рапиду» для нужного результата будет достаточного одного очка, а «Рейнджерс» и «Спартак» устраивает только победа.

«Подводники» выходили в 1/16 финала в шести последних розыгрышах турнира, в которых принимали участие. «Вильярреал» в пяти турах не знает поражений, но если посмотреть правде в глаза: испанцы выиграли лишь раз, при четырех ничейных результатах. В случае победы над «красно-белыми» испанцы займут первое место, так как по личным встречам обойдут «Рапид». Расслабляться им тоже нельзя: поражение оставит «подводную лодку» за бортом плей-офф.

«Это финал - или мы проходим дальше, или остаемся за бортом», - заявил Луис Гарсия перед матчем со «Спартаком».

Ещё у «Вильярреала» сменился главный тренер - Луис Гарсия сменил Хавьера Кальеху. Этот факт, скорее всего, радует спартаковцев меньше всего: москвичи уже 16 лет не могут обыграть команду с новым наставником. В последний раз это случалось в 2002 году, когда тренерская перестановка произошла в «Зените».

«Спартак» сегодня должен побеждать, не оглядываясь на результат в параллельном матче. «Игра будет непростой, тем более, что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше», - заявил главный тренер команды Олег Кононов.

За день до игры в СМИ появилась информация о возможном уходе из команды форварда Луиса Адриано. «Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт. Поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более, чем слухи», - сказал нападающий.


Фото: пресс-служба ФК "Спартак"


Встреча группы G пройдет в Испании и начнется в 20:55 мск.

«Краснодар» не попадет в плей-офф только при самом плачевном стечении обстоятельств.

Команда Мурата Мусаева очень здорово выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Краснодар» лидирует в группе G с активом в 12 баллов.

Сегодня «быкам» будет достаточно даже одного очка, чтобы выйти с первого места. Российский клуб пробьется в плей-офф даже в случае поражения, но только при учете неудачи «Стандарда» в Турции. Если же бельгийцы победят, краснодарцам надо не проиграть с разницей в пять мячей и больше.

Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин тоже сравнивает этот матч с финалом. «Мы знаем, за что мы играем, завтра – финал. Все игроки, попавшие в заявку на игру, готовы выйти на поле. Если мы победим завтра, мы станем первыми в группе. Мы сосредоточимся на нашей игре, мы не хотим зависеть от других результатов", - приводятся слова Мачина в микроблоге «Севильи» в Twitter.

«Севилья» выйдет в плей-офф, если повторит или превзойдет результат «Стандарда» в шестом туре.


Фото: официальный аккаунт ФК "Севилья" в Twitter.


Матч заключительного шестого тура группы J "Севилья" - "Краснодар" состоится в четверг в Испании и начнется в 20:55 мск.

«Зенит» сыграет в свое удовольствие.

Петербургский клуб, который уже гарантировал себе место в плей-офф турнира, отправился в Прагу. На этот выезд с командой не поехали Леандро Паредес, Александр Ерохин и Бронислав Иванович. Ранее стало известно, что форвард Артем Дзюба не сыграет со «Славией" из-за рецидива травмы.

«Последняя игра с «Рубином» отняла много сил. Усугубилась травма у Паредеса, травмирован Дзюба. Ерохин получил травму. Из тех, кто еще не прилетел, - Иванович. Все остальные готовятся к игре. Количество травмированных большое. Кто-то из тех, кто мало играл, тоже выйдет в старте. Есть еще время, посмотрим. Но состав будет существенно отличаться от последней игры», - цитирует Семака сайт «Зенита".


Фото: пресс-служба ФК "Зенит"


На что стоит обратить внимание?

Группа F притягивает громкими названиями команд: греческий «Олимпиакос» и итальянский «Милан» сразятся за второй билет в евровесну.

«Милану» для выхода в 1/16 финала достаточно в шестом туре сыграть вничью. Поражение в один мяч тоже устроит команду. «Россонери» смогут занять первое место в группе, если обыграют «Олимпиакос», а «Бетис» проиграет в Люксембурге. Грекам для попадания в матчи на вылет нужно выигрывать у «Милана» с разницей в два мяча или более.

С двумя другими командами в квартете уже все ясно: «Бетис» гарантировал себе место в плей-офф, а «Дюделанж» за пять туров не набрал ни одного очка, давно потеряв все теоретические шансы на продолжение борьбы в турнире.

Rusfootball.info.
Теги: Спартак Зенит Краснодар
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