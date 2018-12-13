«Спартак» все еще может выйти в плей-офф. Турнирные расклады Лиги Европы

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|5
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|7
|2
|Рапид
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Ренджерс
|5
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|5
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|5
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|15
|2
|Лацио
|5
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|Марсель
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|8
|4
|Бешикташ
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|3
|Мальмё
|5
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|6
|4
|Сарпсборг 08
|5
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|5
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|2
|Севилья
|5
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|5
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|9
|4
|Акхисар
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Астана
|5
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|3
|Ренн
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Яблонец
|5
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|15
|2
|БАТЭ
|5
|1
|0
|1
|3
|4
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|3
|Види
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|ПАОК
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«Спартак» все еще может выйти в плей-офф. Турнирные расклады Лиги Европы
Сегодня в рамках шестого тура Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» обязан побеждать «Вильярреал», чтобы выйти в плей-офф, «Краснодару» для нужного результата могут помешать только темные силы, а «Зенит» сыграет в свое удовольствие. Rusfootball.info - о турнирной ситуации во втором по значимости турнире Старого Света.
Все в руках самого «Спартака».
Несмотря на поражение в прошлом туре от «Рапида», «Спартак» ещё сохраняет шансы на выход в 1/16 Лиги Европы. Группа G по-своему уникальна: все четыре команды имеют возможность попасть в плей-офф. Испанскому «Вильярреалу» и «Рапиду» для нужного результата будет достаточного одного очка, а «Рейнджерс» и «Спартак» устраивает только победа.
«Подводники» выходили в 1/16 финала в шести последних розыгрышах турнира, в которых принимали участие. «Вильярреал» в пяти турах не знает поражений, но если посмотреть правде в глаза: испанцы выиграли лишь раз, при четырех ничейных результатах. В случае победы над «красно-белыми» испанцы займут первое место, так как по личным встречам обойдут «Рапид». Расслабляться им тоже нельзя: поражение оставит «подводную лодку» за бортом плей-офф.
«Это финал - или мы проходим дальше, или остаемся за бортом», - заявил Луис Гарсия перед матчем со «Спартаком».
Ещё у «Вильярреала» сменился главный тренер - Луис Гарсия сменил Хавьера Кальеху. Этот факт, скорее всего, радует спартаковцев меньше всего: москвичи уже 16 лет не могут обыграть команду с новым наставником. В последний раз это случалось в 2002 году, когда тренерская перестановка произошла в «Зените».
«Спартак» сегодня должен побеждать, не оглядываясь на результат в параллельном матче. «Игра будет непростой, тем более, что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше», - заявил главный тренер команды Олег Кононов.
За день до игры в СМИ появилась информация о возможном уходе из команды форварда Луиса Адриано. «Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт. Поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более, чем слухи», - сказал нападающий.
Встреча группы G пройдет в Испании и начнется в 20:55 мск.
«Краснодар» не попадет в плей-офф только при самом плачевном стечении обстоятельств.
Команда Мурата Мусаева очень здорово выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Краснодар» лидирует в группе G с активом в 12 баллов.
Сегодня «быкам» будет достаточно даже одного очка, чтобы выйти с первого места. Российский клуб пробьется в плей-офф даже в случае поражения, но только при учете неудачи «Стандарда» в Турции. Если же бельгийцы победят, краснодарцам надо не проиграть с разницей в пять мячей и больше.
Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин тоже сравнивает этот матч с финалом. «Мы знаем, за что мы играем, завтра – финал. Все игроки, попавшие в заявку на игру, готовы выйти на поле. Если мы победим завтра, мы станем первыми в группе. Мы сосредоточимся на нашей игре, мы не хотим зависеть от других результатов", - приводятся слова Мачина в микроблоге «Севильи» в Twitter.
«Севилья» выйдет в плей-офф, если повторит или превзойдет результат «Стандарда» в шестом туре.
Матч заключительного шестого тура группы J "Севилья" - "Краснодар" состоится в четверг в Испании и начнется в 20:55 мск.
«Зенит» сыграет в свое удовольствие.
Петербургский клуб, который уже гарантировал себе место в плей-офф турнира, отправился в Прагу. На этот выезд с командой не поехали Леандро Паредес, Александр Ерохин и Бронислав Иванович. Ранее стало известно, что форвард Артем Дзюба не сыграет со «Славией" из-за рецидива травмы.
«Последняя игра с «Рубином» отняла много сил. Усугубилась травма у Паредеса, травмирован Дзюба. Ерохин получил травму. Из тех, кто еще не прилетел, - Иванович. Все остальные готовятся к игре. Количество травмированных большое. Кто-то из тех, кто мало играл, тоже выйдет в старте. Есть еще время, посмотрим. Но состав будет существенно отличаться от последней игры», - цитирует Семака сайт «Зенита".
На что стоит обратить внимание?
Группа F притягивает громкими названиями команд: греческий «Олимпиакос» и итальянский «Милан» сразятся за второй билет в евровесну.
«Милану» для выхода в 1/16 финала достаточно в шестом туре сыграть вничью. Поражение в один мяч тоже устроит команду. «Россонери» смогут занять первое место в группе, если обыграют «Олимпиакос», а «Бетис» проиграет в Люксембурге. Грекам для попадания в матчи на вылет нужно выигрывать у «Милана» с разницей в два мяча или более.
С двумя другими командами в квартете уже все ясно: «Бетис» гарантировал себе место в плей-офф, а «Дюделанж» за пять туров не набрал ни одного очка, давно потеряв все теоретические шансы на продолжение борьбы в турнире.
Rusfootball.info.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Все в руках самого «Спартака».
Несмотря на поражение в прошлом туре от «Рапида», «Спартак» ещё сохраняет шансы на выход в 1/16 Лиги Европы. Группа G по-своему уникальна: все четыре команды имеют возможность попасть в плей-офф. Испанскому «Вильярреалу» и «Рапиду» для нужного результата будет достаточного одного очка, а «Рейнджерс» и «Спартак» устраивает только победа.
«Подводники» выходили в 1/16 финала в шести последних розыгрышах турнира, в которых принимали участие. «Вильярреал» в пяти турах не знает поражений, но если посмотреть правде в глаза: испанцы выиграли лишь раз, при четырех ничейных результатах. В случае победы над «красно-белыми» испанцы займут первое место, так как по личным встречам обойдут «Рапид». Расслабляться им тоже нельзя: поражение оставит «подводную лодку» за бортом плей-офф.
«Это финал - или мы проходим дальше, или остаемся за бортом», - заявил Луис Гарсия перед матчем со «Спартаком».
Ещё у «Вильярреала» сменился главный тренер - Луис Гарсия сменил Хавьера Кальеху. Этот факт, скорее всего, радует спартаковцев меньше всего: москвичи уже 16 лет не могут обыграть команду с новым наставником. В последний раз это случалось в 2002 году, когда тренерская перестановка произошла в «Зените».
«Спартак» сегодня должен побеждать, не оглядываясь на результат в параллельном матче. «Игра будет непростой, тем более, что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше», - заявил главный тренер команды Олег Кононов.
За день до игры в СМИ появилась информация о возможном уходе из команды форварда Луиса Адриано. «Правда состоит в том, что я являюсь футболистом "Спартака", у меня действующий контракт. Поэтому хочу заверить болельщиков, что вся эта информация, которая появляется в интернете, не более, чем слухи», - сказал нападающий.
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"
Встреча группы G пройдет в Испании и начнется в 20:55 мск.
«Краснодар» не попадет в плей-офф только при самом плачевном стечении обстоятельств.
Команда Мурата Мусаева очень здорово выступает в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Краснодар» лидирует в группе G с активом в 12 баллов.
Сегодня «быкам» будет достаточно даже одного очка, чтобы выйти с первого места. Российский клуб пробьется в плей-офф даже в случае поражения, но только при учете неудачи «Стандарда» в Турции. Если же бельгийцы победят, краснодарцам надо не проиграть с разницей в пять мячей и больше.
Главный тренер «Севильи» Пабло Мачин тоже сравнивает этот матч с финалом. «Мы знаем, за что мы играем, завтра – финал. Все игроки, попавшие в заявку на игру, готовы выйти на поле. Если мы победим завтра, мы станем первыми в группе. Мы сосредоточимся на нашей игре, мы не хотим зависеть от других результатов", - приводятся слова Мачина в микроблоге «Севильи» в Twitter.
«Севилья» выйдет в плей-офф, если повторит или превзойдет результат «Стандарда» в шестом туре.
Фото: официальный аккаунт ФК "Севилья" в Twitter.
Матч заключительного шестого тура группы J "Севилья" - "Краснодар" состоится в четверг в Испании и начнется в 20:55 мск.
«Зенит» сыграет в свое удовольствие.
Петербургский клуб, который уже гарантировал себе место в плей-офф турнира, отправился в Прагу. На этот выезд с командой не поехали Леандро Паредес, Александр Ерохин и Бронислав Иванович. Ранее стало известно, что форвард Артем Дзюба не сыграет со «Славией" из-за рецидива травмы.
«Последняя игра с «Рубином» отняла много сил. Усугубилась травма у Паредеса, травмирован Дзюба. Ерохин получил травму. Из тех, кто еще не прилетел, - Иванович. Все остальные готовятся к игре. Количество травмированных большое. Кто-то из тех, кто мало играл, тоже выйдет в старте. Есть еще время, посмотрим. Но состав будет существенно отличаться от последней игры», - цитирует Семака сайт «Зенита".
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
На что стоит обратить внимание?
Группа F притягивает громкими названиями команд: греческий «Олимпиакос» и итальянский «Милан» сразятся за второй билет в евровесну.
«Милану» для выхода в 1/16 финала достаточно в шестом туре сыграть вничью. Поражение в один мяч тоже устроит команду. «Россонери» смогут занять первое место в группе, если обыграют «Олимпиакос», а «Бетис» проиграет в Люксембурге. Грекам для попадания в матчи на вылет нужно выигрывать у «Милана» с разницей в два мяча или более.
С двумя другими командами в квартете уже все ясно: «Бетис» гарантировал себе место в плей-офф, а «Дюделанж» за пять туров не набрал ни одного очка, давно потеряв все теоретические шансы на продолжение борьбы в турнире.
Rusfootball.info.
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