|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с "Челси".
"Матч на "Стэмфорд Бридж" будет замечательным опытом для "Славии", но мы приехали на битву, на войну. Можем ли мы вдохновиться "Аяксом"? Я, честно говоря, не смотрел их матч, потому что мы были на тренировке. Это чудо, но "Аякс" до этого выбил "Реал". Они великолепно играют.
Думаю, что Эден Азар играет на том же уровне, что и Месси с Роналду. Мне нравится смотреть за его игрой, и я бы хотел, чтобы он завтра играл. Это будет означать, что "Челси" серьезно к нам относится. Да, мы маленький клуб из Чехии – но мы не сдадимся. ", – цитирует Трпишовски пресс-служба "Челси".
"Матч на "Стэмфорд Бридж" будет замечательным опытом для "Славии", но мы приехали на битву, на войну. Можем ли мы вдохновиться "Аяксом"? Я, честно говоря, не смотрел их матч, потому что мы были на тренировке. Это чудо, но "Аякс" до этого выбил "Реал". Они великолепно играют.
Думаю, что Эден Азар играет на том же уровне, что и Месси с Роналду. Мне нравится смотреть за его игрой, и я бы хотел, чтобы он завтра играл. Это будет означать, что "Челси" серьезно к нам относится. Да, мы маленький клуб из Чехии – но мы не сдадимся. ", – цитирует Трпишовски пресс-служба "Челси".
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