|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|30
|70
|2
|Боруссия Д
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Ф
|30
|53
|5
|Боруссия М
|30
|51
|6
|Байер
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|30
|50
|8
|Вердер
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке 04
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
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"Байер" разгромил "Аугсбург" и поднялся в зону Лиги Европы
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" на выезде разгромил "Аугсбург" (4:1).
Чемпионат Германии
Бундеслига
31-й тур
"Аугсбург" — "Байер" — 1:4 (1:1)
Голы: Дансо, 12 — Фолланд, 15; Хавертц, 48; Та, 60; Брандт, 90.
Чемпионат Германии
Бундеслига
31-й тур
"Аугсбург" — "Байер" — 1:4 (1:1)
Голы: Дансо, 12 — Фолланд, 15; Хавертц, 48; Та, 60; Брандт, 90.
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