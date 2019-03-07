Лука Йович установил рекорд Лиги Европы

Luka Jovi? is the youngest-ever player to score 9+ goals in a single UEFA Cup or UEFA Europa League campaign.



21 years and 130 days old. pic.twitter.com/aF0PpzsoRW — Scouted Football (@ScoutedFtbl) May 2, 2019

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович накануне забил гол в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Челси".Таким образом, футболист стал самым молодым футболистом (21 год и 130 дней), который смог забить 9 и более мячей в одном сезоне турнира.