Сергей Карасев будет работать в ответном матче полуфинала ЛЕ "Валенсия" - "Арсенал"

Российский арбитр Сергей Карасев делегирован на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между "Валенсией" и "Арсеналом". Он будет работать в качестве четвертого рефери.Главный арбитр встречи — Данни Маккели из Голландии. Ассистенты рефери — Марио Дикс, Хессел Стеегстра. Дополнительные ассистенты рефери — Деннис Хиглер, Камфус Йохем.