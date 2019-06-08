Абхазия стала бронзовым призером чемпионата Европы среди непризнанных государств

В Нагорном Карабахе (Арцахе) проходит чемпионат Европы среди непризнанных государств под эгидой CONIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). В субботу, 8 июня, состоялся матч за третье место, в котором встречались сборные Чамерии и Абхазии.Голов в матче забито не было, поэтому обладатель бронзовых медалей определялся в серии пенальти. В серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победу одержала сборная Абхазии, которую тренирует бывший футболист "Балтики" Беслан Аджинджал. Решающий промах с "точки" допустил игрок сборной Чамерии Марко Чема Ван Бастен. Абхазия стала бронзовым призером чемпионата Европы CONIFA-2019.9 июня состоится финальный матч турнира, в котором встретятся команды Южной Осетии и Западной Армении.