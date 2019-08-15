Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном" прокомментирвал ситуацию с возможным уходом из команды полузащитника Лоренсо Мельгарехо. Мельгарехо вышел на замену на 70-й минуте, красно-белые обыграли "Тун" со счетом 2:1 и пробились в раунд плей-офф турнира.
"Это вопрос не ко мне. Он не мечется, работает, мы говорили и нашли точки соприкосновения. Я жду от него дальнейшего прогресса", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: жду от Мельгарехо дальнейшего прогресса
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