Русский хозяин "Лейрии" назвал игрока "Браги", которого "Спартаку" следует опасаться больше всего

Российский владелец португальского клуба "Лейрия" Александр Толстиков разобрал сильные стороны "Браги", с которой "Спартаку" предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Главный тренер команды Рикарду Са Пинту использует две схемы — 4-3-3 и 4-2-3-1. Думаю, дома он выберет первый вариант. Линия атаки "Браги" — одна из сильнейших в Португалии. Не случайно за первые четыре официальных матча команда забила 11 голов. Из центрфорвардов самый опасный — Паулиньо. А в полузащите выделяется Андре Орта, который вернулся из МЛС. Восходящая звезда португальского футбола. Именно Орта дает динамику игры. Ему главный тренер «Спартака» Олег Кононов должен уделить особое внимание. Москвичей ждет очень сложное испытание.
Здесь в курсе, что новички красно-белых Джордан Ларссон и Гус Тиль не сыграют против "Браги". И португальцы считают одним из преимуществ своей команды более длинную скамейку. У "Браги" за четыре матча уже 18 игроков основного состава прошли. Человек семь на лавке всегда готовы выйти и усилить игру. По ТВ много аналитики по "Спартаку". Разбирают последние матчи. Так что не стоит рассчитывать, что игра москвичей станет неожиданностью", - цитирует Толстикова "Советский спорт".
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