Андрей Тихонов: ответный матч показал, что уровень мастерства футболистов "Браги" выше уровня игроков "Спартака"

Экс-футболист московского "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал вылет красно-белых из розыгрыша Лиги Европы после домашнего поражения от португальской "Браги" со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Фото: eurosport