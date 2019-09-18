ЦСКА отправился в Болгарию на матч с "Лудогорцем"

Уже в самолёте! Скоро взлёт ? #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/XarRC4ZNxy— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 18, 2019
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.