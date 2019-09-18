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ЦСКА отправился в Болгарию на матч с "Лудогорцем"

Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем". Встреча состоится завтра, 19 сентября, в Разграде, начало игры запланировано на 22:00 мск.


На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.


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Теги: Лига Европы ЦСКА Лудогорец
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