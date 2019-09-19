Бывший нападающий сборной Болгарии Мартин Кушев поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Лудогорцем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Считаю, что обе команды очень хороши и обладают отличным подбором футболистов. В составе "Лудогорца" много опытных игроков в обороне, очень быстрые исполнители в атаке, сильные фланги. Болгарская команда очень сыгранная, они давно играют вместе, и в этом их главное преимущество. Думаю, нас ждет интересное противостояние", — заявил "Известиям" Кушев.
Мартин Кушев: ЦСКА и "Лудогорец" обладают отличным подбором футболистов, нас ждет интересное противостояние
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