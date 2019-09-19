Элвир Рахимич: уверен, Гончаренко найдет способ добиться положительного результата с "Лудогорцем"
Экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от матча ЦСКА с "Лудогорцем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК ЦСКА
"У красно-синих очень много травм, ряд важных футболистов пропустит игру. Придется играть с теми, кто здоров и остался в составе. Это непростая задача для тренерского штаба. Но я уверен, что Виктор Гончаренко найдет способ добиться положительного результата даже в этих условиях", — отметил Рахимич в беседе с "Известиями".
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