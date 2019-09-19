Бывший игрок тульского "Арсенала" Михаил Александров поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между "Лудогорцем" и ЦСКА, который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 22:00 мск.
"Шансы на победу у ЦСКА и "Лудогорца" — ровно 50 на 50. На болгарской стороне большое количество травм соперника и тот факт, что мы лучше играем дома. Зато армейцы играют в лиге намного сильнее, к тому же опыта в Европе у них намного больше. В таких матчах сложно предсказать результат", — рассказал Александров в беседе с Sport24.
Экс-игрок "Арсенала" Михаил Александров: шансы на победу у ЦСКА и "Лудогорца" — ровно 50 на 50
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