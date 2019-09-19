"Рома" с победы стартовала на групповом этапе Лиги Европы, победив турецкий "Истанбул" - 4:0.
Лига Европы
1 тур
Голы: Жуниор Кайсара, 42 (аг), Джеко, 58, Дзаньоло, 71, Клюйверт, 90+3.
"Рома": Лопес, Жезус, Фасио, Коларов, Спинаццола, Кристанте (Верету, 72), Диавара, Пасторе (Пеллегрини, 64), Дзаньоло, Клюйверт, Джеко (Калинич, 74).
"Истанбул": Гюнок, Текдемир, Понк, Клиши, Жуниор Кайсара, Топал, Алексич (Окечукву, 69), Кахведжи, Туран (Кривелли, 64), Вишча, Гульбраннсен (Ба, 77).
Предупреждения: Жезус, 66, Верету, 73.
"Рома" на своем поле разгромила "Истанбул"
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