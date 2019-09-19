» » Александр Бубнов — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: так играть нельзя, это позор!

Александр Бубнов — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: так играть нельзя, это позор!

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал разгромные поражения "Краснодара" и ЦСКА в первом туре группового раунда Лиги Европы. Напомним, "быки" на выезде проиграли "Базелю" (0:5), а армейцы были разгромлены "Лудогорцем" (1:5).
Фото: Sportbox
"Эта неделя показала, что команды, выступающие в Лиге чемпионов, на данный момент готовы гораздо лучше представителей Лиги Европы. ЦСКА и "Краснодар" обнажили серьезные проблемы в своей игре, продемонстрировав отсутствие игровой дисциплины. Конечно, так играть нельзя, и это позор! Хорошо, что это был лишь первый тур — у обеих команд еще будут возможности исправить положение.

"Краснодару" и ЦСКА нужно проделать серьезную работу над ошибками и сделать правильные выводы, причем в кратчайшие сроки. Любопытно, что календарь РПЛ свел их вместе как раз в предстоящие выходные, поэтому результаты их работы мы увидим наглядно. Думаю, и те, и другие хорошо подготовятся к этой встрече, и такого бардака не будет", — цитирует Бубнова Sportbox.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бубнов ЦСКА Краснодар Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

ЦСКА потерпел самое крупное поражение в истории выступления в Лиге Европы и Кубке УЕФА 1
"Дюделанж" — первая команда из Люксембурга, победившая на групповом этапе ЛЕ 1
Александр Бубнов — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: так играть нельзя, это позор! 10
Этот поезд в огне. ЦСКА провалился на всех уровнях 3
Магомед-Шапи Сулейманов: нет никакого понимания, что произошло. "Базель" не показал чего-то особенного 1
Россия позволила Португалии сократить отставание в рейтинге УЕФА 1
Лионель Месси запустил собственный бренд одежды 1
Наставник "Лудогорца": в перерыве матча с ЦСКА сказал команде атаковать в зону Карпова
Основателя Football Leaks на родине обвиняют в 147 преступлениях 1
Сотрудница "Макдональдса", кормившая Роналду бургерами в детстве, откликнулась на его призыв
Игорь Дивеев: приношу болельщикам ЦСКА извинения за матч с "Лудогорцем" 3
Тренер "Лудогорца": верил, что мы можем обыграть ЦСКА, но не думал, что с таким счетом
Хавбек ЦСКА Сигурдссон может сыграть с "Краснодаром" 1
Звонимир Шарлия: уверен, Чалов остался в запасе, потому что его берегут для матча с "Краснодаром" 1
Игорь Шалимов назвал причину разгромного поражения "Краснодара" 2
Виктор Гончаренко: поражение от "Лудогорца" не трагедия, но это холодный душ 1
Тренер "Базеля": "Краснодар" мог нас наказать, но мы могли забить и больше
Игорь Дивеев: за всю команду извиняюсь, что мы так сыграли
Михаил Грушевский: и ЦСКА, и "Краснодар" переживут этот день 3
Виктор Гончаренко: трансферная кампания не является причиной поражения от "Лудогорца" 5
Виктор Гончаренко - о поражении со счётом 1:5: молодым ребятам надо пройти через такое 29
Сергей Матвеев: вина лежит на тренерах "Краснодара", так стартовать в Лиге Европы нельзя 8
В попечительский совет РФС вошли представители "ТАИФ" и "Альянса"
"Вулверхэмптон" дома уступил "Браге" 6
"Рома" на своем поле разгромила "Истанбул"
"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Фейеноорд" проиграл "Рейнджерс"
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Астану"
ЦСКА со счетом 5:1 проиграл "Лудогорцу", ведя 1:0 после первого тайма 102
Три пропущенных за 7 минут в исполнении ЦСКА. Как же хочется процитировать Григоряна! 14
В Амстердаме убили голландского футболиста Келвина Мейнарда
Все новости