"Эта неделя показала, что команды, выступающие в Лиге чемпионов, на данный момент готовы гораздо лучше представителей Лиги Европы. ЦСКА и "Краснодар" обнажили серьезные проблемы в своей игре, продемонстрировав отсутствие игровой дисциплины. Конечно, так играть нельзя, и это позор! Хорошо, что это был лишь первый тур — у обеих команд еще будут возможности исправить положение.
"Краснодару" и ЦСКА нужно проделать серьезную работу над ошибками и сделать правильные выводы, причем в кратчайшие сроки. Любопытно, что календарь РПЛ свел их вместе как раз в предстоящие выходные, поэтому результаты их работы мы увидим наглядно. Думаю, и те, и другие хорошо подготовятся к этой встрече, и такого бардака не будет", — цитирует Бубнова Sportbox.
Александр Бубнов — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: так играть нельзя, это позор!
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал разгромные поражения "Краснодара" и ЦСКА в первом туре группового раунда Лиги Европы. Напомним, "быки" на выезде проиграли "Базелю" (0:5), а армейцы были разгромлены "Лудогорцем" (1:5).
Фото: Sportbox
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