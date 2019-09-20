Нападающий болгарского "Лудогорца" Йоди Лукоки прокомментировал разгромную победу над московским ЦСКА (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Если посмотреть на результат, то можете подумать, что это была легкая игра, но было не так просто. ЦСКА — очень хорошая команда.
Мы забыли, как забивать голы, но во втором тайме залетело все. Это был хороший матч с небольшой разницей в двух таймах.
Мы играли как команда, мы были едины. Наш тренер сказал нам, что когда мы вышли на второй тайм, он был уверен, что мы сможем переломить ход игры и забьем три гола за очень короткое время. Это была одна из самых важных вещей, — приводит слова Лукоки Sport24, ссылаясь Topsport.bg.
Форвард "Лудогорца" Лукоки: ЦСКА — очень хорошая команда, было непросто
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