Влашич: ещё ничего не потеряно

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- Мы играли хорошо сегодня, но победить не смогли. В первом тайме мы были хорошии во владении, в атаках, мы были лучшей командой [на поле].Во втором тайме соперник забил, вышел после травмы Гогуа вместо Дивеева. Это [всегда] тяжело. Следующая игра против "Ростова" очень важна для нас.- Мы играем в сложной манере, много прессингуем, это забирает силы. Тяжело играть так на протяжении всего матча.- Я не хочу говорить, что для нас важнее. Оба турнира важны. Мы хорошо идем в РПЛ, а в Лиге Европы впереди четыре матча. Ещё ничего не потеряно, - приводит слова игрока корреспондентАлексей Волошинов.