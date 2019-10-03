- Мы играли хорошо сегодня, но победить не смогли. В первом тайме мы были хорошии во владении, в атаках, мы были лучшей командой [на поле].
Во втором тайме соперник забил, вышел после травмы Гогуа вместо Дивеева. Это [всегда] тяжело. Следующая игра против "Ростова" очень важна для нас.
- Почему ЦСКА проводит хуже вторые таймы?
- Мы играем в сложной манере, много прессингуем, это забирает силы. Тяжело играть так на протяжении всего матча.
- Что для вас важнее - Лига Европы или чемпионат?
- Я не хочу говорить, что для нас важнее. Оба турнира важны. Мы хорошо идем в РПЛ, а в Лиге Европы впереди четыре матча. Ещё ничего не потеряно, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Влашич: ещё ничего не потеряно
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от "Эспаньола" (0:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы и объяснил, почему "армейцы" хуже проводят вторые таймы
Фото: РИА Новости
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