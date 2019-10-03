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Александр Мартынович: "Хетафе" слишком просто забил "Краснодару" второй гол

Защитник и капитан "Краснодара" Александр Мартынович прокомментировал домашнее поражение от "Хетафе" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Надо реализовывать моменты, которые у нас есть. В Лиге Европы много их не будет, и надо немного потрепетнее к ним относиться.

Что касается пропущенных мячей, то второй гол — это вообще слишком просто было. Слишком просто нам забили.

"Хетафе" — команда неприятная, но в любом случае это футбол. Надо быстрее было мяч передвигать, чтобы они не успевали фолить. В первом тайме это плохо получалось, во втором перестроились, и было лучше. Но все равно надо доводить до положительного результата", — сказал Мартынович в эфире телеканала "Матч ТВ".


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Теги: Мартынович Хетафе Краснодар Лига Европы
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