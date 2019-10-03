Александр Мартынович: "Хетафе" слишком просто забил "Краснодару" второй гол

Защитник и капитан "Краснодара" Александр Мартынович прокомментировал домашнее поражение от "Хетафе" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Фото: ФК "Краснодар"