"Надо реализовывать моменты, которые у нас есть. В Лиге Европы много их не будет, и надо немного потрепетнее к ним относиться.
Что касается пропущенных мячей, то второй гол — это вообще слишком просто было. Слишком просто нам забили.
"Хетафе" — команда неприятная, но в любом случае это футбол. Надо быстрее было мяч передвигать, чтобы они не успевали фолить. В первом тайме это плохо получалось, во втором перестроились, и было лучше. Но все равно надо доводить до положительного результата", — сказал Мартынович в эфире телеканала "Матч ТВ".
Александр Мартынович: "Хетафе" слишком просто забил "Краснодару" второй гол
Защитник и капитан "Краснодара" Александр Мартынович прокомментировал домашнее поражение от "Хетафе" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Краснодар"
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