Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев — о поражении команды U19 в матче Юношеской лиги УЕФА против "Бенфики" (1:7).
"Давайте не будем забегать вперед. Вопрос не только в фигуре главного тренера, но и в том, как формируется команда. Все-таки в молодежке "Зенита" есть футболисты, которые очень неплохо выглядят. Такое поражение — предмет для серьезного разговора. Игры не видел, но видел состав. По какой-то причине ряд футболистов, которые могли бы сыграть, не только не вышли на поле, но и оказались вне заявки. Спортивный блок клуба изучит этот вопрос. Такие счета бывают, когда у одной команды есть явное превосходство во всех компонентах игры", — цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев - о будущем Зырянова после разгрома от "Бенфики": давайте не будем забегать вперед
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