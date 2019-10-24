"Вулверхэмптон" в меньшинстве обыграл "Слован"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Вулверхэмптон" в меньшинстве обыграл "Слован БР" со счетом 2:1.



Лига Европы



3 тур



Голы: Шпорар, 11 - Саисс, 58, Хименес, 63 (пен).



"Слован": Грейф, Божиков, Абена, де Марко, Медведев, де Кампс, Ибрахим (Чаврич, 81), Моха, Даниэл (Рафаэл Ратао, 66), Хольман (Любичич, 57), Шпорар.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коди, Килмен, Винагре, Догерти, Саисс (Дендонкер, 76), Моутинью, Гиббс-Уайт (Жота, 60), Хименес, Кутроне (Траоре, 46).



Предупреждения: Хольман, 45, де Марко, 63, Ибрахим, 68, Медведев, 86, Жота, 86, Хименес, 90+2.



Удаление: Жота, 87.