Матвеев: мы играли на победу, чего и добились
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал победу над "Трабзонспором" (2:0) в матче Лиги Европы.
Фото: "Спорт день за днем"
"После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата", - цитирует Матвеева "Матч ТВ".
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